Da Mestre a Chicago: il talento dell'autore mestrino Marco Gnaccolini tra opera lirica, teatro e fumetto

Marco Gnaccolini è un giovane ed eclettico talento mestrino, la cui scrittura è capace di abbracciare le più disparate discipline artistiche, dal teatro di prosa all’opera lirica, passando per il fumetto. Veri e propri creatori di immagini, i suoi testi intrecciano, attraverso parole libere ed evocative, storie civili, sociali e d’inchiesta in una frenetica commistione di molteplici linguaggi espressivi.

Da Mestre a Chicago: l'opera lirica "Il nostro posto nel mondo"

Quando si pensa al lavoro di Gnaccolini risulta quasi immediato citare l’aforisma della poetessa statunitense Maya Angelou: «Non c’è dolore più grande di quello causato dal portare una storia non raccontata dentro di te». E se è vero che per un autore è un peccato esimersi dal narrare una vicenda interessante, allora per Marco diventa quasi necessario riuscire a scorgere la bellezza artistica anche laddove si cela agli sguardi altrui. Come un collezionista di storie, Gnaccolini sa osservare la sua città natale, Mestre, riuscendo a carpire ricordi, memorie e sfumature di esistenze anche negli oggetti urbani apparentemente più insignificanti. Ecco allora che una semplice panchina può custodire i ricordi di tempi lontani e vicini, come nel caso de Il nostro posto nel mondo, un’opera lirica di cui l’autore mestrino ha scritto il soggetto e il libretto, musicata poi dal compositore torinese Marco Emanuele.

Vincitore nel 2020 del primo concorso internazionale di Nuova Opera Lirica del XXI secolo indetto dall’Accademia dell’Opera Lirica di Verona, il progetto debutterà il 10 maggio 2024 a Chicago, precisamente al Thompson Street Opera Theatre, dove resterà in scena per due settimane. Ispirato a una panchina situata nel Parco Albanese di Mestre, il breve poema narrativo racconta gli eventi passati e futuri che si sono svolti proprio nello spazio in cui sorge la panca. Le storie individuali si intrecciano così con la Storia attraverso episodi che raccontano le speranze, i sogni e le disillusioni di diverse generazioni.

Un microcosmo da esplorare, che si sviluppa in una piccola zolla di terra. «Se si osserva attentamente – racconta Gnaccolini – ogni panchina narra una storia, basta analizzare le sue iscrizioni che si trovano spesso nelle assi di legno, i colori che la tingono, le caratteristiche con cui è stata costruita. Il nostro posto nel mondo trova ispirazione proprio da una di esse e attinge ai ricordi miei e delle persone a me care. Con questo progetto ho cercato di raccontare l’anima di luoghi molto spesso evitati dalla cittadinanza perché considerati pericolosi, come alcuni parchi cittadini. Il mio intento è infatti portare quindi a galla l’importanza di questi posti, tessiture di memorie e di storie che della città rappresentano il vero cuore pulsante».

Una panchina, in un parco di una citta?.

Su quella panchina due giovani si sono dati appuntamento.

Su quella panchina, i due giovani si danno il loro primo bacio.

Dove c'e? quella panchina, nel 2059 si danno il loro ultimo bacio due vecchi, e non lo sanno.

Il riadattamento a fumetti di "Moby Dick"

Proprio le città – intese come crocevia di esistenze, pensieri e azioni, perennemente in bilico tra contaminazioni e contraddizioni sociali – sono al centro anche del nuovo fumetto di Gnaccolini, un riadattamento del celebre Moby Dick di Herman Melville che verrà pubblicata verso l’inizio del 2024 da Eris Edizioni. Disegnato dall’illustratore Cosimo Miorelli – con il quale Marco aveva già collaborato nel graphic novel Sócrates. L'immortalità della rivolta, pubblicato da BeccoGiallo nel 2020 –, l’opera è un'antologia poetica in cui i personaggi meno noti del capolavoro della letteratura americana si muovono all’interno di una metropoli vasta come il mare. Meta di pellegrinaggi e ricerche, nel dedalo urbano giungono giovani disoccupati, come Ismaele, che hanno lasciato il proprio paese in cerca di un futuro Moby Dick. Nel cielo della megalopoli volteggiano infatti alcune balene, come fossero immense nuvole, visioni di illusioni, desideri e ossessioni a cui dare la caccia, per vendicarsi e ribellarsi a un destino avverso.

«Io e Cosimo abbiamo smontato il romanzo di Melville per ambientarlo in una ipotetica città-mondo che raccoglie in sé numerosi elementi di alcuni centri urbani ai quali siamo legati, come Venezia, Dublino, Mosca o Palermo. Sono tutti luoghi che ci hanno cresciuti e ispirati, mete dei nostri viaggi e destinatari delle nostre nostalgie – spiega Gnaccolini –. Questo Moby Dick è un lavoro al quale teniamo molto, frutto di anni di studio e sperimentazione».

Marghera ispira una performance di danza verticale

Sempre la provincia veneziana ha ispirato anche uno spettacolo di danza verticale di cui Marco è stato dramaturg: un bar di Marghera, recentemente chiuso per traffici illeciti, è diventato così il fulcro di LoveBar, un adattamento de La Bottega del Caffè di Carlo Goldoni ideato e coreografato da Wanda Moretti. Si tratta di un progetto di danza verticale, una pratica artistica eseguita su differenti tipi di superfici – appunto – verticali, in cui i movimenti si relazionano con la forza di gravità e la dimensione perpendicolare del corpo rispetto al piano di appoggio. In LoveBar la celebre commedia settecentesca è stata tradotta in una vera e propria partitura fisica nella quale le parole dei personaggi sono state trasformate in sequenze danzate: gli intrecci tra i personaggi vengono così svelati in forma corporea e i rapporti tra le diverse classi sociali sono stati resi in azioni fisiche.

Dopo il debutto dello scorso settembre al Teatro Goldoni, il progetto – già vincitore del Bando Goldoni 400, il programma di attivita? e spettacoli del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale promosso per i quattro secoli di vita del teatro veneziano – è stato presentato a Padova, Bruxelles, Ho Chi Minh e a Hong Kong. Fino al 27 novembre la performance della compagnia di danza Il Posto, fondata a Venezia nel 1994 dalla coreografa e direttrice artistica Wanda Moretti e dal musicista Marco Castelli, troverà casa a Tokyo, dove si esibirà in occasione degli spettacoli di inaugurazione di Azabudai Hills, il grattacielo più alto del Giappone, che domina il cuore della capitale con un'altezza di 330 metri.

Le origini di Carlo Goldoni nello spettacolo "Il primo servitore"

Legato al bando teatrale Goldoni 400 è anche Il primo servitore, uno spettacolo di prosa che miscela realtà e ricerca storica con la fiction, di cui Gnaccolini è l’autore insieme a Michele Casarin. Protagonista dell’opera è proprio il drammaturgo veneziano che, immerso nella Venezia licenziosa del Settecento, troverà l’ispirazione per cominciare a scrivere la sua opera più importante, Il servitore di due padroni.

Si tratta di cupo affresco delle divisioni sociali presenti nella città lagunare dell’epoca, in cui emerge la figura di un servo che, indossando un maschera di Arlecchino, si farà giustiziere, vendicando le angherie e i soprusi perpetrati dai padroni ai danni dei poveri servitori, portando così nel mondo socialmente cristallizzato della Serenissima un piccolo esempio di rivoluzione. «Questo personaggio è una sorta di piccolo paladino e, non a caso, l’ho caratterizzato pensando al protagonista di V per Venedetta, la miniserie a fumetti scritta da Alan Moore e disegnata da David Lloyd – spiega Gnaccolini –. Sono presenti numerosi parallelismi con alcune questioni a noi contemporanee: mi riferisco, ad esempio, al tema dello sfruttamento dei braccianti agricoli. All’interno del testo, però, vi sono anche frammenti di vera storia teatrale: vengono riportate a galla le primogenie battute di Arlecchino, che inizialmente lo rendevano simile a un anarchico ‘diavolo violento’, un personaggio totalmente diverso dalla maschera innocua che è stata tramandata fino a noi dai codici della Commedia dell’Arte».

Dopo aver debuttato la scorsa estate a Castelfranco, nel contesto della rassegna “Il Teatro Viaggiante” di promossa dallo Stabile del Veneto con Arteven, Il primo servitore verrà rappresentato prossimamente nella provincia di Perugia fino ad arrivare, giovedì 7 dicembre, sul palco del Teatro di Mirano.

Chi è Marco Gnaccolini

Mestrino, classe 1985, Marco Gnaccolini si è diplomato in sceneggiatura e drammaturgia presso l’accademia nazionale Silvio D'Amico. Lavora nel fumetto come sceneggiatore e soggettista, e in teatro come drammaturgo e librettista lirico.

Recentemente ha collaborato con Marco Paolini per la riduzione del testo dell’azione di teatro civile VajontS 23. Con Il nostro posto nel mondo e? stato vincitore del primo concorso internazionale di Nuova Opera Lirica del XXI secolo. E con La ballata di Soumaila Sacko (2019-2021) ha ricevuto la menzione speciale al premio di nuova drammaturgia “Il mondo e? ben fatto” di Torino, risultando finalista al Premio InediTO - Colline Torinesi 2021.

Il suo testo Tin Lizzie 17 – Diari dell'ambulanza (2017) ha ottenuto il secondo premio al “Mario Fratti Award” di New York, mentre con Cadorna 1914 (2015) e? stato vincitore ex aequo del concorso “Racconti di Guerra e Pace” del Teatro Stabile del Veneto, andando in onda su Rai Radio3 nel programma “Tutto Esaurito”.

Nel mondo del fumetto fa suo esordio nelle pagine di Alias Comics de “Il Manifesto”, con le illustrazioni di Cosimo Miorelli. Una collaborazione che continua anche nel graphic novel Sócrates. L'immortalità della rivolta (BeccoGiallo, 2020). I due fanno inoltre parte del gruppo d'autori Progetto Stigma.

Gnaccolini è anche operatore culturale e formatore nelle varie discipline di scrittura per teatro, fumetto e radio/podcast, insegnando sia negli istituti italiani sia esteri.