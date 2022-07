Riqualificare la città con la cultura: il progetto Chorus festeggia un anno di attività con oltre 60 iniziative | VIDEO

Sessanta incontri e oltre un migliaio di ingressi allo Spazio Chorus allestito all’angolo di via Carducci, in occasione di mostre, incontri culturali, presentazioni di libri, dibattiti e workshop realizzati nel primo anno del Progetto Chorus, da settembre 2021 a giugno scorso, grazie ad un bando vinto in Camera di Commercio Venezia Rovigo sul tema della rigenerazione urbana.

«È la testimonianza che se ci sono occasioni di incontro di qualità ed eventi culturali, i flussi tornano anche nelle aree della città più degradate – ha spiegato Andrea Crescente, coordinatore Confesercenti per Mestre e referente del “Progetto Chorus” –. Dopo questo primo anno che si è concluso nella spazio fisico di via Carducci, il 30 giugno, il nostro impegno è di proseguire in modo diffuso, magari itinerante, anche in altre aree degradate della città a partire da settembre. Il progetto è di valore e ne siamo soddisfatti per il livello di coinvolgimento raggiunto e per la qualità degli eventi. Ci auguriamo che per le prossime iniziative che proporremo per la città, ci sia una maggiore sinergia e connessione tra le singole realtà associative e istituzionali: perchè, ricordiamolo, se si accendono luci in una area in cui ha il sopravvento il degrado, ne guadagna l’intero sistema-città».



Chorus è un progetto che mette assieme un gruppo di attività commerciali e professionali del territorio (Crescente Interni, Like Agency, Holic, Il Giralibri, Antica Drogheria Caberlotto) come risposta a una crescente situazione di degrado e impoverimento della città di Mestre, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze, la cultura, il lavoro e la socialità attraverso l’organizzazione e promozione di eventi, workshop, mostre, dibattiti e altre iniziative di qualità.

Oltre alle cinque attività, nel corso dell’anno si sono unite anche altre realtà commerciali che hanno condiviso l’iniziativa, come Leonardo Gioielli e la distilleria Mac Guffin, e che nel prossimo step potranno dare un contributo ulteriore.

Per il bilancio di Progetto Chorus, il segretario generale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, Giacomo de Stefani, ha voluto esprimere in una nota inviata «una particolare soddisfazione nel constatare come lo sforzo di fare rete tra istituzioni, realtà economiche, artigianali e associative del territorio abbia creato una nuova risposta ad una situazione di degrado e impoverimento di una parte della città di Mestre, riqualificando spazi fisici e promuovendo le eccellenze, la cultura, il lavoro e la socialità. Il progetto incontra il forte impegno della Camera che ha stanziato 275mila euro a supporto di iniziative di riqualificazione urbana e rigenerazione dei distretti urbani del territorio della città metropolitana di Venezia e della provincia di Rovigo con l’obiettivo di rigenerare aree e arterie minori di centri urbani ai margini dei grandi flussi turistici».