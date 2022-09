I neolaureati di Ca' Foscari insegneranno l'inglese ai bambini delle scuole d'infanzia

Avvicinare alla conoscenza della lingua inglese gli alunni delle 17 scuole dell'infanzia cittadine, attraverso una collaborazione tra Comune di Venezia e Università Ca' Foscari. È questo l'obiettivo del progetto "Lingua inglese scuole dell'infanzia comunale e Ca' Foscari", che è stato presentato giovedì mattina a Ca' Farsetti, alla presenza degli assessori comunali alle Politiche educative, Laura Besio e all'Università, Paola Mar, e della Prorettrice alla didattica dell'ateno veneziano Luisa Bienati.

L'iniziativa, che ha ottenuto il via libera in giunta comunale, coinvolgerà 1.100 allievi, di età compresa tra i tre e i sei anni. A tenere le lezioni saranno alcuni studenti neolaureati di Ca' Foscari, che verranno scelti attraverso un bando di tirocinio extracurriculare, saranno impegnati 36 ore a settimana con una retribuzione di 450 euro lordi e lavoreranno insieme ai 150 insegnanti delle scuole dell'infanzia, dividendosi tra attività per, e con i bambini, e attività con il personale.

I tirocini, per i quali è richiesta una conoscenza linguistica di livello C1, avranno una durata di sei mesi e inizieranno a novembre per concludersi ad aprile 2023. Il progetto coinvolgerà però anche i 27 asili nido della città, e i loro circa 200 insegnanti, che saranno impegnati in un percorso di verifica del loro livello linguistico e di formazione per poter migliorare la propria conoscenza dell'inglese, grazie al supporto del Centro linguistico di Ateneo. Importante l'investimento dell'Amministrazione comunale, che sarà complessivamente tra i 20 e i 30 mila euro, e l'attenzione rivolta alle generazioni più giovani, attraverso la sinergia tra le istituzioni e l'opportunità che viene data, ai neolaureati di Ca' Foscari, di muovere i primi passi nel mondo del lavoro con questa esperienza.