Ponte San Cosmo, approvato il rifacimento completo

Un investimento da 250 mila euro per rifare l’intero ponte San Cosmo alla Giudecca. È stato approvato, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Renato Boraso, il progetto definitivo, e quello di fattibilità tecnica ed economica. «Un importante intervento – spiega Boraso – per andare a sistemare un ponte che si trova danneggiato nelle sue parti lignee. I lavori sono finanziati con un investimento di 250 mila euro stanziato attingendo ai fondi arrivati alla città di Venezia attraverso gli sms solidali raccolti dalla Protezione civile per il ripristino dei danni dell’acqua alta del novembre 2019».

Ci sarà la rimozione del manufatto ligneo esistente, la sua completa sostituzione con una struttura portante metallica, rivestita in legno per mantenere sostanzialmente invariato l’aspetto attuale, e per mantenere inalterati i percorsi pedonali è prevista la realizzazione di una passerella provvisoria posta parallelamente al ponte stesso. La struttura portante del nuovo ponte sarà costituita, in analogia all’esistente, da tre travi principali calandrate in acciaio zincato e verniciato a polveri. Orizzontalmente le travi principali saranno collegate da traversi. Completeranno la struttura principale alcuni controventi a croce di Sant’Andrea posti all’intradosso del piano di calpestio. I fianchi delle travi principali saranno rivestiti con legno di larice. Il parapetto sarà costituito da montanti e corrimano in acciaio zincato e verniciato a polveri, entrambi rivestiti da elementi lignei in larice per mantenere un aspetto analogo all’esistente.

«Il ponte San Cosmo – aggiunge infine l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto – sarà inoltre interessato da un importante intervento per la realizzazione di un’infrastruttura che ne consenta l’accesso anche a persone con mobilità ridotta. Non appena saranno conclusi i lavori di sistemazione del ponte stesso si procederà con la costruzione di due rampe, la prima, quella sul lato Convertite sarà lineare a gradino agevolato, lungo la fondamenta per una lunghezza di 17 metri e una larghezza di 1,3 metri, sul lato opposto la rampa sarà “a libro” nella direzione della facciata della chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Un intervento di eliminazione di barriere architettoniche che, assieme ad altri 4 approvati su ponte della Croze a Santa Croce, su ponte dei Frati, su ponte de Piscina, vicino alla Fenice e su ponte della Salute, consentiranno di avere un percorso accessibile e in continuità per consentire a tutte le persone di poter arrivare direttamente da piazzale Roma senza ostacoli insuperabili».