Arena Duse, presentato il progetto di riqualificazione

La volontà è quella di riqualificare uno spazio in stato di abbandono da oltre dieci anni, sfruttando il programma di finanziamenti per la "Rigenerazione urbana, volta a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" promosso dall'Unione Europea NextgenerationEU. È stato presentato questa mattina il progetto di recupero dell'Arena Duse a Sottomarina.

Un'iniziativa che consiste nella realizzazione di una copertura dell’attuale Arena, attualmente scoperta e in completo stato di abbandono. «Si tratta di una zona strategica della nostra nostra città che abbiamo voluto recuperare - ha spiegato il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao -. Dopo la presentazione, lunedì scorso, degli interventi per il recupero del verde pubblico, oggi è la volta di quelli che riqualificheranno l’Arena, per consentire lo svolgimento di eventi anche nel caso di maltempo e per dare un aspetto curato e dignitoso a questa zona così importante della nostra città». I lavori inizieranno a gennaio 2024, per un importo di oltre 3.900.000 euro. «Si tratta di una copertura che prevede anche pannelli fotovoltaici, per una sostenibilità sia dei costi che ambientale. Un progetto importantissimo al quale l’amministrazione tiene molto», ha detto Angelo Mancin, assessore ai lavori pubblici.

L’edificio è costituito da un manufatto scoperto con gradinate a uso spazio teatrale, realizzato a metà degli anni Novanta, contestualmente alla costruzione di un fabbricato ad uso palestra. L’Arena occupa un’area di circa 4.100 metri quadri ed è costituita da un ampio palcoscenico che si apre su 15 livelli di spalti e due volumi sul retro, corrispondenti agli spogliatoi e locali tecnici. L’Arena dispone sia di un’area scoperta adibita a verde, sia di uno specchio d’acqua utilizzato come vasca di laminazione. Attualmente l’area si presenta in pessimo stato di conservazione a causa degli agenti atmosferici e di azioni vandaliche che nel corso degli anni hanno rovinato ed intaccato le componenti interne e le sedute dell’Arena.

Il progetto di riqualificazione

La copertura andrà a inserirsi nella struttura esistente rispettando gli assi visivi e le direttrici esistenti. L'obiettivo principale è quello di ridare allo spazio un landmark di grande impatto e al tempo stesso paesaggisticamente ben inserito, all'interno del contesto urbano. La copertura non solo consentirà di proteggere l'arena dagli agenti atmosferici, ma conferirà anche un carattere distintivo all'intera struttura, rendendola un elemento riconoscibile nell’area di Sottomarina. Potrà ospitare in futuro 990 pannelli fotovoltaici. Il primo step riguarda le realizzazioni di 12 pilastri verticali che sostengono l'intera struttura sulla base di 12 plinti in calcestruzzo armato gettato. L’altezza dei pilastri sarà di 9,5 metri e sorreggeranno l’anello circolare, che ha una doppia funzione: la prima di sostegno alle travi secondarie della struttura di copertura, la seconda fa riferimento alla funzione da ballatoio sopraelevato per le manutenzioni. Infine, all’ultimo livello si trova la copertura a due falde con pendenze diverse con compluvio in corrispondenza di una delle travi principali.