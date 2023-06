L'ex Ragioneria di Jesolo diventa uno spazio di aggregazione sociale

Nuovo passo in avanti per il recupero dell’ex Ragioneria di Jesolo. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo dell’intervento, che consentirà di recuperare l’edificio di via Petrarca e rimetterlo a disposizione dell’intera città. L'obiettivo è contribuire alla valorizzazione economica e sociale del centro storico di Jesolo, riportando ad antico splendore un edificio eretto in parte negli anni Venti e in parte negli anni Trenta, sede anche di scuola elementare.

Uno spazio di inclusione e aggregazione sociale

L’intervento prevede di trasformare l’ex Ragioneria in uno spazio polivalente, multidisciplinare, dedicato soprattutto al benessere e alla crescita sociale ed educativa dei giovani. Il nuovo spazio di aggregazione sarà dedicato soprattutto all’inclusione per diversità di genere, culturale e disabilità, al benessere, alla crescita e inclusione sociale ed educativa dei giovani, contribuendo inoltre alla riduzione del disagio assistenziale e promuovendo l’incontro con le varie attività multisettoriali presenti nel territorio, coinvolgendoli nelle realtà di formazione e lavorative presenti. In particolare, si prevede di realizzare degli spazi polivalenti di aggregazione per attività multidisciplinari, di svago e tempo libero, al fine di sviluppare nuove competenze e conoscenze, promuovendo l’emergere delle differenze e il confronto creativo sulle differenze e l’arricchimento specifico, con l’uso alternato degli spazi in base alle necessità della cittadinanza. I nuovi spazi permetteranno l’aggregazione giovanile e non, creando un’opportunità di crescita culturale, favorendo l’integrazione, lo scambio di idee, la condivisione di passioni, attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali, interagendo con le risorse presenti nel territorio in ambiti sociali e culturali.

I lavori per il recupero dell’edificio comporteranno una spesa complessiva di circa 2,8 milioni di euro, finanziati interamente con risorse del Pnrr. «Abbiamo voluto dare impulso a un progetto che riteniamo fondamentale per lo sviluppo ulteriore del centro storico ma, più in generale, dell’intera città grazie alla creazione di un nuovo spazio polifunzionale dove liberare energie, pensieri e creatività – dichiarano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Perazzolo -. Il progetto che abbiamo approvato riqualifica un edificio storico rispettando il passato ma abbracciando il presente e il futuro, mettendo così a disposizione di tutti la possibilità di scoprire un pezzo della storia di Jesolo e insieme di guardare al domani in maniera sempre più inclusiva».