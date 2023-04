Sport, riabilitazione e inserimento sociale: il progetto mestrino al ministero e al Senato

Un innovativo programma del Gruppo Terraglio di Mestre è arrivato a Roma, nelle sedi del ministero della salute e del Senato. Una delegazione del Gruppo si è recata nella capitale martedì 18 aprile, accompagnata dal senatore mestrino Raffaele Speranzon (capogruppo di Fratelli d’Italia), proprio per presentare gli esiti più recenti del “Progetto 3S – Sanità, Sociale, Sport”: un modello di presa in carico delle persone con disabilità che prevede la costruzione di specifici percorsi individuali attraverso un’integrazione tra i tre ambiti. Il focus, in particolare, è sull'importanza dell’attività fisica adattata come perno tra riabilitazione e reinserimento sociale, tramite l’attività motoria e quella sportiva paralimpica.

La delegazione era composta dal presidente Davide Giorgi, dal project-manager Federico Munarin e dai testimonial Sauro Corò (capitano dei Black Lions Venezia, pluri-campioni d’Italia di powerchair hockey, e dirigente nazionale della Fipps, Federazione italiana paralimpica powerchair sports) e Moreno Pesce (alpinista estremo campione di vertical-trail e skyrace).

In esordio di giornata si è svolto l’incontro con il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, che ha ricevuto la delegazione assieme ad una rappresentanza di Confimi Sanità, guidata dal presidente nazionale Massimo Pulin. Il sottosegretario ha esaminato il materiale prodotto, interloquendo con i dirigenti per l’approfondimento di alcuni aspetti tecnici ed economici così come evidenziati dall’analisi elaborata dal professor Bruno Giacomello del Dipartimento studi economici dell’università di Verona. Al termine dell’incontro le parti si sono lasciate delineando i passaggi successivi, finalizzati all’inserimento dell’attività fisica adattata all’interno dei L.E.A., i livelli essenziali di assistenza.

Nel primo pomeriggio il secondo passaggio istituzionale, con il senatore Speranzon a ricevere il gruppo presso Palazzo Madama: anche in questa occasione sono stati ripercorsi i temi trattati in mattinata, con l’impegno politico a verificare tutte le condizioni per le quali il progetto possa trovare il suo percorso di verifica parlamentare, già parzialmente in itinere dopo le misure sulla detraibilità fiscale stabilite nella Legge di Bilancio 2022.

«Una giornata molto importante, per la quale ringrazio sentitamente l’amico Raffaele Speranzon», il commento del presidente Davide Giorgi. «Il senatore si è impegnato a far da garante al progetto, seguendone l’iter istituzionale in accordo con il sottosegretario Gemmato. Il Progetto 3S è la bussola del nostro lavoro ormai da vent’anni, nel corso dei quali ha già ottenuto importanti riconoscimenti ed è stato oggetto di alcuni fondamentali passaggi politici e normativi a livello comunale, regionale e statale. L’inserimento dell’attività fisica adattata nei L.E.A. rappresenterebbe una svolta epocale in materia di presa in carico della disabilità, garantendo in moltissimi casi un percorso di reinserimento sociale più coerente, più moderno, più sostenibile da parte del servizio sanitario nazionale e più efficace in termini inclusivi. Dopo la giornata di oggi siamo più motivati che mai a proseguire con il nostro lavoro e con gli obiettivi ambiziosi che si propone, convinti come siamo che anche il nostro Paese, al pari di esempi virtuosi già verificati nel Nord-Europa, possa procedere nella direzione condivisa oggi ai massimi livelli istituzionali».