Colori e creatività a Rialto: oggi il premio alle opere di 426 ragazzi

Progetto "Scuole&Mosaico": oggi, domenica 10 aprile, i lavori delle scuole sono in mostra a Rialto, in Pescaria, dalle 10 alle 17. Sono le opere delle classi che hanno partecipato al progetto Scuole&Mosaico, realizzato in occasione dei 1600 anni della fondazione di Venezia. Il momento centrale alle 16, con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai ragazzi delle classi che hanno preso parte.

Il progetto è stato promosso dalla Municipalità di Venezia Murano Burano, in collaborazione con Orsoni Venezia 1888 parte di Trend Group, l’associazione culturale Italia-Grecia, e indirizzato alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. L’obiettivo è stato quello di mettere a contatto i futuri cittadini con il loro territorio, creare un rapporto di conoscenza, rispetto e dialogo con il patrimonio artistico, storico e culturale. Una rigenerazione cittadina che parte dal luogo principale della comunità, la scuola: 426 ragazzi e ragazze di 22 classi hanno risposto con entusiasmo, creatività, libertà e originalità nella realizzazione di coloratissimi manufatti.

In questa stretta relazione tra le giovani generazioni con la plurisecolare arte del mosaico, largamente presente nel territorio insulare e che richiede continui e attenti interventi conservativi, la Municipalità di Venezia Murano Burano coglie anche una sfida per il futuro: la formazione di personale specializzato che avrà cura dell’inestimabile patrimonio artistico di Venezia nell’ottica di una proposta di investimento produttivo per i nostri giovani e di un’opportunità alternativa di lavoro. Il Progetto Scuole&Mosaico può diventare realmente un progetto di cittadinanza, fondato sulla collaborazione permanente in ambiente educativo delle varie realtà culturali e produttive del territorio. All'evento ha partecipato il Comitato Rialto Novo che si è occupato della collaborazione logistica.