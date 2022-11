Cento anni dall'inaugurazione del Ponte della Vittoria

San Donà e Musile si preparano a festeggiare i cento anni dell'inaugurazione del Ponte della Vittoria. Due comunità in festa nell’attesa della commemorazione in programma sabato dalle 16. Una data simbolo per le due città unite dallo stesso iconico ponte sul Piave che hanno programmato tutta una serie di iniziative nel fine settimana per celebrare l’anniversario. Per l'occasione sono previsti un annullo filatelico a cura di Poste Italiane e un folder dedicato in collaborazione con il Circolo filatelico numismatico sandonatese.

«Il Ponte della Vittoria è più che un simbolo identitario per le nostre due comunità – dice il sindaco di San Donà Andrea Cereser – tant’è vero che il 1922, anno della sua inaugurazione dopo le distruzioni della Grande Guerra, fu un periodo di rinascita per la nostra città e per il Basso Piave che si risollevava guardando con rinnovata speranza, alimentata anche dall’allora nuovo Ponte. Attraverso l’ingegno, c'è stata la capacità di superare un limite e rigenerarsi dopo le rovine, così la storia delle due città è contraddistinta dal coraggio di affrontare sfide impegnative e di ripartire sempre dopo i momenti difficili, con uno sguardo al futuro. Costruire la possibilità di andare oltre un ostacolo è l'augurio per il lavoro quotidiano che San Donà di Piave e Musile di Piave possono continuare a svolgere insieme per le due comunità di queste terre d’acqua».

Nel 1886 Musile e San Donà ebbero finalmente il loro primo ponte in ferro che fu demolito proprio dalle nostre truppe, alla fine del 1917, dopo Caporetto, prima di attestarsi sulla riva destra, dove si opposero all’invasione nemica ottenendo per il Piave l’appellativo di fiume sacro alla Patria. Ricostruito dopo la Grande Guerra, fu inaugurato il 12 novembre 1922, alla presenza del Duca d’Aosta, con il significativo nome di Ponte della Vittoria.

«L’importanza strategica e il valore storico del Ponte della Vittoria – commenta il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna – sono elementi cardine della storia del nostro territorio e delle nostre tradizioni. Per questo sono convinta che questo straordinario punto di congiunzione tra le comunità di Musile e San Donà debba essere preservato e valorizzato, soprattutto in chiave futura. Data la centralità dell’infrastruttura e il suo carico per 365 giorni l’anno, infatti, c’è la necessità di ripensare al suo funzionamento, favorendo maggiormente la mobilità lenta, il transito leggero e quello ciclopedonale a discapito delle auto e ancor più degli autobus. Bisogna considerare che l’aumento del traffico e dei veicoli ci impone di intraprendere un progetto per una viabilità esterna che consenta di arrivare in entrambe le città senza più punti intasamento. Quella di sabato sarà una giornata dall’alto valore simbolico che Musile, assieme alla vicina San Donà, celebrerà nel migliore dei modi e con i dovuti omaggi».

«Questo ponte – aggiunge l’assessore alla Cultura Luciano Carpenedo – è un simbolo: non solo testimonia la tenacia e lo spirito di sacrificio delle nostre comunità, che lo hanno voluto quando non c’era e lo hanno ricostruito ogni volta che è stato distrutto, ma insegna anche la forza dell’unione. Questo è il valore che celebriamo ricordando i suoi i cento anni». Il programma della cerimonia prevede alle ore 16 l’alzabandiera contemporaneo in Piazza XVIII Giugno a Musile e in Piazza Indipendenza a San Donà. I cortei delle due città si congiungeranno quindi sul Ponte della Vittoria da dove lanceranno nel Piave le corone commemorative.

Poi sono previsti gli interventi istituzionali nell’area golenale di San Donà, e i contributi musicali della banda dell’Oratorio Don Bosco e della Fanfara Anb dei Bersaglieri di San Donà. A Musile alle 20.30 in sala “Fallaci” verrà presentata il libro “Il Ponte della Vittoria diventa Storia: ponti, passi e vie d’acqua a Musile e dintorni” a cura di Lodovico Bincoletto e di Loris Smaniotto dell’associazione C’era una Volta Musile, mentre a San Donà, proprio per la ricorrenza del centenario domenica, per chi visita il Mub, Museo della Bonifica, dalle 15 alle 18 è previsto l'ingresso ridotto anche nel caso di visita guidata la cui prenotazione è però obbligatoria (0421-590250 museicivici@sandonadipiave.net). In caso di maltempo la cerimonia sarà posticipata a sabato prossimo 19 novembre sempre alle 16.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni previste per sabato 12 novembre - Centenario della fondazione degli Scout di San Donà di Piave e Centenario dell'inaugurazione del Ponte della Vittoria - dalle 12.30 alle 18 è previsto il divieto di sosta con rimozione su tutto il parcheggio dell'area golenale e la sospensione della circolazione sul Ponte della Vittoria al passaggio del corteo indicativamente tra le 16.20 e le 16.40 dello stesso giorno.