Natale a Venezia: il programma del fine settimana

Entra nel vivo il calendario di iniziative natalizie. “Venezia accende il Natale” propone per il primo fine settimana tanti appuntamenti per bambini e adulti. A Mestre domani, sabato 2 dicembre, arriva il trenino di Natale con tante novità: un giro più ampio, un percorso rinnovato con tante sorprese lungo il tragitto e una fermata intermedia di salita e discesa all'incrocio tra via Ca' Savorgnan e via Costa. Un magico trenino per scoprire le vie dello shopping, in un percorso che va dalla Stella Cometa di Largo Divisione Julia, attraverso la grande sfera natalizia di Piazzale Donatori di Sangue, fino alle sculture luminose di via Mestrina e al Tunnel di Luce tra via Olivi e via Poerio. L’orario per salire a bordo è dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

Dagli eventi per bambini alle delizie gastronomiche

In centro a Mestre arrivano anche gli spiritosi folletti Barbamoccolo che animeranno la Piazza e le vie limitrofe, con i loro divertenti spettacoli itineranti. Sempre domani, 2 dicembre, dalle 16 alle 19.30 e domenica 3 dicembre dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 a far divertire i più piccoli ci saranno le migliori canzoni Disney e natalizie da cantare in famiglia, con un trio di musicisti e una voce da favola mentre un prestigiatore si snoderà tra il pubblico delle strade e della piazza facendo provare con mano cosa si intende per “magia delle feste”. Gli adulti potranno sperimentare lo shopping tra le tante casette colorate in legno, aperte tutti i giorni in Piazza Ferretto, dalle 10 alle 20, in collaborazione con Confesercenti e Ascom, dove sono esposti prodotti artigianali e delizie gastronomiche.

La corsa dei Babbi Natale

Al Lido di Venezia domani, 2 dicembre alle ore 10.15, si terrà la tradizionale corsa dei Babbi Natale tra Piazzale Ravà e le ex Officine Sorlini, cui seguirà un corteo acqueo a cura delle remiere e, alle 11.45, il Christmas Concert a cura dell’Istituto Comprensivo F. Ongaro in contemporanea alla partenza del Christmas Trail a cura del Team Nordic Walking Serenissima. Domenica 3, alle 11 appuntamento con il Zumba Christmas Party mentre, alle 16.30 “Il primo dono di Natale Segreto” che invita il pubblico a portare un dono da scambiare. Nel corso delle due giornate si potranno visitare inoltre i mercatini natalizi dalle 9.30 alle 18.30 e salire sul fantastico trenino da piazzetta Lepanto verso l’Isola del Natale (dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30) dove si potranno scoprire tante attrazioni per grandi e piccini: l’ufficio postale di Babbo Natale, il suo villaggio, il bosco degli Elfi, la casa del cioccolato, i laboratori e tante altre sorprese. Inoltre, a disposizione dei bambini ci sarà una speciale area “baby Alpaca”, dove conoscere e fotografare questi simpatici animali.

Pattinaggio su ghiaccio

Per chi vuole provare il divertimento del pattinaggio su ghiaccio, sono aperte le tre piste a Venezia, Mestre e Marghera. La pista in Campo San Polo, fino al 13 febbraio, è aperta sabato 2 dicembre dalle 11 alle 20 e domenica dalle 11 alle 19. In Piazza Ferretto a Mestre la pista di pattinaggio, fino al 7 gennaio, è aperta nel week end dalle 11 alle 20. In piazza Mercato a Marghera, si può pattinare dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 21. Inoltre, sabato alle ore 16 è prevista dell’animazione in pista, mentre domenica alle 18.30 una esibizione di pattinaggio artistico e, dalle 10, shopping al mercatino.