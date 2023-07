Redentore, tutti gli eventi collaterali nel territorio veneziano

Fuochi d'artificio, musica dal vivo, cene, giochi per bambini. Il Redentore non si festeggia solo in centro storico a Venezia, ma anche nelle isole e in terraferma. Musica dal vivo e gastronomia tipica veneziana a Marghera a partire dalle 18, quando alcune strade vicino a Piazza Mercato e Piazza Municipio verranno chiuse per consentire lo svolgimento dell’evento.

Si inizierà con un happy hour durante il quale si esibiranno i Sunbrothers con canzoni di musica italiana. Per la serata i locali della zona hanno in programma menù dedicati e proporranno così piatti tradizionali. Poi, a partire dalle 21.30, ci sarà la band Aidia, guidata dalla cantante Sara Capobianco, che si esibirà in piazza con musica soul e pop. Alle 23.30 sono previsti i classici “foghi”, lo spettacolo pirotecnico. L'evento terminerà verso le 00.30.

Come per gli anni precedenti, anche l’edizione 2023 della Festa del Redentore prevede spettacoli pirotecnici e celebrazioni diffuse su tutto il territorio veneziano, dalla terraferma alle isole. Ad aprire i festeggiamenti sarà Malcontenta che, dal 13 al 18 luglio, proporrà la tradizionale sagra del Redentore, organizzata dal Gruppo La Malcontenta: lunapark, stand gastronomici, arte e folclore intratterranno grandi e piccini durante tutta la settimana di festa. E nella “Notte Famosissima”, a partire dalle 23.30 si terrà lo spettacolo pirotecnico, in contemporanea con i fuochi in Bacino San Marco a Venezia.

I fuochi d’artificio illumineranno anche il cielo sopra Asseggiano dove, all’interno della sagra “Asseggiano in festa” (in corso dal 7 al 9 e dal 14 al 17 luglio) è in programma una cena speciale in occasione del 15 luglio. Musica, magia, cabaret, danza del ventre e giochi anni '80 rallegreranno tutti coloro che decideranno di passare la “Notte Famosissima” alla Dependance e al Parco di Villa Pozzi, alla Gazzera. Dalle 18 alle 23 di sabato 15 luglio, infatti, l’Associazione Commercianti Artigiani Gazzera organizzerà il “Redentore al Parco”, mentre alle 23.30 verrà proiettato lo spettacolo pirotecnico che si svolgerà in Bacino San Marco. Le iniziative e i fuochi in programma a Favaro Veneto sono stati invece rinviati. Nelle isole i festeggiamenti si terranno a Murano dove, dalle 19 alle 23, il Circolo Ricreativo Culturale Muranese Aps proporrà la “Cena del Redentore” e in Piazzale Zendrini a Pellestrina con musica, giochi, gonfiabili per bambini e lo spettacolo pirotecnico alle ore 23.30.