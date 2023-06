Cinema, teatro e concerti: la ricca programmazione estiva del Comune di Venezia | VIDEO

Durante l'state 2024 saranno più di 120 gli eventi in programma, tra musica, spettacolo, mostre, cinema e circo contemporaneo, organizzati dal settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven

È stato presentato mercoledì mattina, nel corso di una conferenza stampa al Teatro Toniolo, il programma della rassegna "I Palcoscenici Metropolitani", che coinvolgerà tutto il territorio comunale. A introdurre la ricca programmazione, gli assessori comunali Paola Mar e Simone Venturini e la consigliera con delega al teatro e al cinema Giorgia Pea.

Sarà un'estate animata, quella che si appresta a vivere il Comune di Venezia, con eventi nei campi, piazze, giardini, parchi e teatri. Dalla prosa alla musica, dalla danza fino al circo contemporaneo: il cartellone della rassegna "I Palcoscenici Metropolitani", presentato mercoledì mattina al Teatro Toniolo di Mestre, offre una ricca offerta di serate per chi resterà in città. Tornano il cinema sotto casa nelle piazze e nei campi, gli spettacoli teatrali, il Marghera Estate, i concerti al Parco Bissuola. Saranno più di 120 gli eventi in programma, tra musica, spettacolo, mostre, cinema e circo contemporaneo, organizzati dal settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven.