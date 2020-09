I candidati alla carica di rettore di Ca' Foscari si presentano | VIDEO

Si sono presentati questo pomeriggio, durante un’assemblea nell’Aula Magna Guido Cazzavillan a San Giobbe, i quattro candidati alla carica di rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia per il sessennio 2020-2026.

Si tratta di Monica Billio, attuale direttrice del dipartimento di Economia e componente del senato accademico; Tiziana Lippiello, attuale prorettrice vicaria con delega alle relazioni internazionali; Angelo Rubino, professore al dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, e Gaetano Zilio Grandi, attuale direttore del dipartimento di Management e componente del senato accademico. Il nuovo rettore, che succederà al professor Michele Bugliesi, entrerà in carica il 1° ottobre 2020.

Ad aprire l’assemblea è stato il professore Gaetano Zilio Grandi, il cui programma elettorale si fonda su tre parole chiave: pluralismo, flessibilità e semplificazione. Gli obiettivi che il candidato si pone sono l’aumento del tempo e delle risorse destinate alla ricerca, la razionalizzazione dei processi di valutazione, l’aumento delle risorse e degli investimenti riguardanti strutture e infrastrutture, specialmente i laboratori e le biblioteche. Secondo Zilio Grandi è fondamentale, inoltre, puntare sul reclutamento internazionale, mettere in risalto le specificità disciplinari e interdisciplinari di dipartimenti e verificare costantemente le attività svolte garantendo una programmazione organica.

I punti cardine del programma del professore Angelo Rubino sono la democrazia, la legalità e la trasparenza, per il rispetto dei quali il candidato propone di istituire una commissione di ateneo. Le linee guida sono: garantire il benessere organizzativo, ampliare la partecipazione alla gestione dell’Ateneo - evitando l’accentramento di potere e incentivando, allo stesso tempo, la rotazione degli incarichi -, incoraggiare le attività di ricerca e di didattica, assicurare a ogni dipartimento pari dignità, garantire il massimo sostegno al diritto allo studio - soddisfacendo le esigenze degli studenti -, e approfondire temi riguardanti l’ambiente e la sostenibilità.

«Credo sia opportuno ripartire dalle persone e dalla costruzione dei rapporti umani a Ca’ Foscari, rafforzando il senso di comunità e di appartenenza» spiega invece la professoressa Tiziana Lippiello, che dichiara di voler mettere al centro del proprio programma gli studenti, incentivando la qualità dell’insegnamento, l’orientamento pratico, le esperienze internazionali e l’occupabilità. Sono previste inoltre una valorizzazione del ruolo della ricerca, potenziandone i fondi e incrementando le borse dottorali, e una maggiore attenzione alle pari opportunità, garantendo la rappresentanza di genere nei luoghi direttivi e di gestione. Infine viene ribadito l’intento di creare un polo internazionale di eccellenza dell’educazione superiore nel cuore di Venezia, sviluppando le partnership strategiche di ateneo già avviate con numerose università internazionali.

I punti cardine del progetto della professoressa Monica Billio, che ha concluso l’assemblea, sono: sostenibilità, condivisione e responsabilità. La candidata propone di innovare e valorizzare la didattica, integrando e incoraggiando la ricerca e ampliando gli spazi per lo studio, offrendo così un’esperienza universitaria ampia e condivisa con il territorio. Il programma propone inoltre di rilanciare il ruolo di Fondazione Ca’ Foscari quale ente strumentale e di servizio. Viene infine ribadito l’impegno per lo sviluppo sostenibile, avviando un osservatorio sulla realizzazione della Agenda ONU 2030 in Italia quale progetto guida da realizzarsi in rete con altre università, garantendo a Ca’ Foscari un ruolo di leadership.

Tutti i programmi sono stati pubblicati nel sito di ateneo.

Le elezioni si svolgeranno il 14, 15 e 16 settembre 2020. Se nessun candidato dovesse ottenere la maggioranza assoluta (degli aventi diritto nella prima, dei votanti nella seconda e terza tornata), eventuali ballottaggi tra i due più votati nella terza votazione si svolgeranno nei giorni 17 e 18 settembre. Si voterà dalle 9 alle 17, per la prima volta in modalità telematica da remoto, via pc, smartphone o tablet.

L’elettorato attivo è composto attualmente da 1339 elettori: 29 membri dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti, 607 professori (straordinari, ordinari, associati, ricercatori, anche a tempo determinato) dell’ateneo e 703 elettori tra il personale tecnico e amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici.