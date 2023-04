Arriva al cinema "Lagunaria": «Un racconto fantastico immerso nelle acque della laguna veneziana» | VIDEO

Da martedì 4 aprile arriva al cinema il film Lagunaria di Giovanni Pellegrini, un racconto fantastico immerso nelle acque della laguna veneziana, con la voce narrante di Irene Petris e la colonna sonora di Filippo Perocco. Prodotto e distribuito da Ginko Film e realizzato con il sostegno della Regione Veneto e della Veneto Film Commission, il documentario è stato presentato in numerosi festival internazionali. Lagunaria uscirà nelle sale venete ad aprile e a maggio con una serie di proiezioni accompagnate dal regista e da un rappresentante delle principali realtà coinvolte nel film, a cominciare da Legambiente.

Un progetto che parte da lontano, sin dal 2011 – epoca in cui vengono effettuare le prime riprese –, e che il regista Pellegrini ha inseguito per anni. Lagunaria prima di essere un film è un grido d'allarme, uno «sguardo a volo d’uccello su Venezia e sulla sua laguna per indagare i grandi problemi che affliggono la città in questo periodo storico, primi fra tutti il cambiamento climatico e il turismo di massa» spiega l'autore. La narrazione di Lagunaria prende spunto da Le città invisibili di Calvino e avviene per voce di una misteriosa narratrice, appartenente forse a un’epoca lontana, che racconta di un mitico insediamento urbano attorno al quale per secoli si sono tramandate numerosissime leggende e testimonianze: uno stratagemma narrativo utilizzato per porre l'attenzione, in forma poetica e iperbolica, sulla fragile bellezza della città lagunare.

La produzione è durata ben cinque anni, subendo una battuta d'arresto a causa della pandemia: un ostacolo, questo, che tuttavia non ha fermato Pellegrini e la sua crew, che ha invece scorto in ciò una possibilità per mostrare una città diversa, suggestiva nel suo inedito silenzio: «Paradossalmente – racconta il regista, già autore del celebre La Città delle Sirene – il lockdown ci ha offerto l'opportunità di raccontare anche gli effetti dell’assenza del turismo di massa attraverso le immagini surreali di una Venezia svuotata. Ho così potuto evidenziare un contrasto, presentando gli stessi luoghi durante il periodo di normalità e, conseguentemente, in quello della 'chiusura'. Si è rivelato un modo molto efficace per sottolineare ancora di più l’impatto dell’overtourism sulla nostra città».

Quello di Pellegrini non vuole però essere un atto d’accusa emissario di soluzioni, piuttosto Lagunaria è una fotografia di questi ultimi anni, attraverso la cui visione lo spettatore potrà trarre le proprie conclusioni: «L’invito del lungometraggio è quello di prendersi cura del proprio ambiente, gestendolo al meglio per poterlo preservare. Il film vuole soprattutto raccontare l’amore che provo per la città di Venezia e trasmetterla al pubblico». Profondo conoscitore del territorio e particolarmente vicino al tema ambientale, Pellegrini popola il documentario di abitanti impegnati a proteggere il capoluogo veneto e le sue forme di vita: proprio come la città stessa, anche loro sono uniti tutti da un profondo legame con le acque della laguna.

Lagunaria sarà proiettato martedì 4 aprile, alle ore 20.30, al cinema Rossini di Venezia; martedì 11 aprile (alle ore 20.30) al cinema Dante di Mestre e venerdì 14 aprile, alle ore 17.00, al cinema Astra del Lido di Venezia.

Oltre al sostegno della Regione Veneto e della Veneto Film Commission, film è stato realizzato anche grazie a un crowfunding che ha coinvolto centinaia di donatori e le sue riprese sono durate oltre cinque anni.