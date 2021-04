Località balneari del litorale veneto sulle tv e le testate tedesche

La strategia di comunicazione di 9 sindaci delle località costiere compreso il Lido, con l'appoggio della Regione. Spot di 15 secondi da mandare in onda dal 7 al 20 giugno. Nove uscite sulla carta stampata per massimizzare la copertura mediatica

I sindaci del litorale Veneto sono pronti a scendere in campo per promuovere, attraverso i consorzi territoriali, le località costiere sui mercati tedeschi. È quanto hanno deciso oggi, martedì 6 aprile, nove primi cittadini dopo un primo incontro sulla tematica avuto il 19 marzo scorso e una successiva riunione con gli assessori regionali Federico Caner e Francesco Calzavara. Il progetto prevede la realizzazione di uno spot di 15 secondi da mandare in onda, con 50 passaggi, sulle 3 principali tv tedesche nel periodo che va dal 7 al 20 giugno. Oltre alla stampa televisiva, verrà coperta anche quella cartacea, con 9 uscite a mezza pagina destinate a tre testate, per massimizzare la copertura mediatica.

«In sinergia con la Regione Veneto e con i consorzi di promozione turistica, abbiamo deciso di realizzare un progetto di promozione del litorale Veneto da attuare su televisione e stampa tedesca – spiega la vicepresidente della Conferenza e sindaco di Cavallino-Treporti, Roberta Nesto –.

Non ci limiteremo ad azioni di comunicazione all’estero. Vogliamo portare avanti almeno altri 2 progetti di utilità territoriale e di rilevanza reputazionale. Uno riguarda la realizzazione di una relazione socio economica, utile per capire quali potranno essere le strategie da attivare una volta terminata l’emergenza Covid, in modo da essere pronti a fornire risposte ai nostri territori, alle imprese e ai lavoratori. L'altro è il contratto di costa, un’azione per pianificare, più avanti, strategie comuni e sinergiche tra i territori». Alla riunione odierna ha preso parte anche il Lido di Venezia. «Siamo contenti che abbia partecipato al nostro incontro l’assessore Michele Zuin, e auspichiamo che Venezia diventi presto un partner importante all’interno della nostra Conferenza», ha concluso Nesto.