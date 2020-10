Promozioni sui prezzi dei parcheggi presso il Tronchetto Parking a Venezia

Il Tronchetto Parking di Venezia con quasi 4000 posti auto e personale presente H24 e 365 giorni l'anno è la soluzione di parcheggio migliore a Venezia.

Il parcheggio è a due passi dalla fermata del vaporetto diretto per San Marco, comodissimo per raggiungere in pochi minuti qualsiasi punto di Venezia. È presente in isola il servizio di trasporto pubblico Ferry Boat per il Lido di Venezia.

È inoltre a disposizione il comodissimo People Mover, per raggiungere in soli 2 minuti il Terminal Passeggeri del porto turistico di Venezia.

L'Interparking di Venezia con più di 120 telecamere installate e perfettamente funzionanti è il più sicuro della città e NON occorre lasciare le chiavi dell'automobile.

BUONI SCONTO SU SHOPTODAY

ShopToday dedica una promozione speciale a tutti i lettori di VeneziaToday: buoni spesa validi per soste lunghe presso il Tronchetto Parking a prezzi scontati fino al 40%.

Le opzioni tra cui scegliere

Buono Spesa del valore di €130 al prezzo di €78. Card del credito di €130 valida senza limiti di soste a partire da 48H dopo l'acquisto.

Buono Spesa del valore di €65 a €39. Card del credito di €65 valida senza limiti di soste a partire da 48H dopo l'acquisto.

Condizioni

I buoni spesa sono cumulabili tra loro ma non lo sono con le altre offerte e promozioni di Tronchetto Parking attive sul loro sito o in loco.

I buoni spesa saranno inviati tramite email sotto forma di voucher e questo andrà stampato e presentato alle casse del Tronchetto Parking a partire da 48H dopo l’acquisto per essere convertito in biglietto di sosta. Questi buoni sono validi per qualsiasi periodo dell'anno.