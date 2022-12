Pronta la pista ciclopedonale Favaro-Quarto d’Altino

Pronto il tratto di pista ciclopedonale lungo la strada provinciale 40 Favaro-Quarto d’Altino in località San Liberale nel Comune di Marcon. Il progetto ha previsto un investimento di 900 mila euro, spesa sostenuta a metà dalla Città metropolitana e dal Comune di Marcon. Il percorso ciclopedonale è lungo 840 metri e la pista ha una larghezza di 2,75 metri con pavimentazione in asfalto e aiuola di separazione in mattonelle di larghezza minima 0,80 metri o maggiore per preservare i platani esistenti, la realizzazione di una piazzola per la fermata bus della linea e un nuovo impianto di illuminazione a led. L’opera è stata conclusa in meno di 4 mesi di lavoro. Durante l’esecuzione dell’opera è stato realizzato con il necessario coordinamento delle imprese il nuovo acquedotto di competenza di Piave Servizi, concentrando tali attività si è ridotto il disagio per i residenti e per la circolazione stradale.



«Si tratta di un intervento concluso a tempo di record che consente di mettere in sicurezza un tratto molto frequentato dai cicloamatori e dai residenti arricchendo di un ulteriore tassello la mappa ciclabile della Città metropolitana e collegando un ulteriore tratto strategico per la mobilità sostenibile – spiegano dalla Città metropolitana -. Un’opera che conferma la forza dei rapporti tra ente metropolitano e comuni del territorio e testimonia come quella della spesa condivisa per la realizzazione delle opere sia una soluzione che funziona e rende più rapida la realizzazione di alcuni progetti legati alla viabilità metropolitana».



«Era un’opera attesa da tempo e che grazie alla volontà del sindaco Brugnaro riusciamo a consegnare ad uso dei cittadini di Marcon e non solo - commenta Matteo Romanello, sindaco di Marcon -. Si tratta di nuovo percorso che, a partire dalla prossima primavera, sarà certamente molto frequentato dai cicloamatori della zona, spesso provenienti dai comuni limitrofi. Per l'inaugurazione vera e propria attendiamo la bella stagione, nel frattempo invito tutti a percorrerla».