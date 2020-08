Gazzera, pronta la nuova pista d'atletica

È pronta per l'inizio della stagione sportiva la nuova pista d'atletica dell'impianto di via Calabria alla Gazzera, dopo i lavori di rifacimento del manto e la messa in sicurezza delle aree perimetrali. La Polisportiva Gazzera Olimpia Chirignago, che ha in concessione la gestione dell'impianto, potrà ora avviare gli allenamenti per la nuova stagione, insieme alle altre società che già usavano la vecchia pista prima dell'inizio dei lavori.

L’intervento, finanziato dal Comune di Venezia per un importo complessivo di quasi 290 mila euro, ha riguardato il rifacimento completo di tutta la superficie sintetica, con resina poliuretanica, della pista e delle varie pedane collegate e segnatura delle linee secondo le indicazioni Fidal (Federazione italiana di atletica leggera); l’eliminazione della pedana del salto con l’asta con riempimento e sistemazione ad area verde del terreno; il rifacimento della corsia del salto in lungo; l'eliminazione delle radici erbose che invadevano la superficie della pista; l'adeguamento della fossa utilizzata per la corsa 3000 siepi; la realizzazione dell’impianto di illuminazione con proiettori a led. Il progetto definitivo dei lavori era approvato dalla giunta comunale nel giugno del 2018, mentre il progetto esecutivo nel maggio 2019. I lavori hanno preso avvio alla fine di aprile di quest’anno.