Proroga Superbonus, nel Veneziano salverà quasi 400 cantieri

«Una proposta interessante che aiuterà imprese e cittadini ad uscire dall'incubo Superbonus 110%, ma soprattutto potrà evitare chiusure di aziende, condomini rimasti con i cantieri a metà e abbattere il numero dei contenzioni. Molto bene anche l’aumento da 15 a 25 mila euro della soglia del contributo “redditi bassi”». Così il presidente della Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia Siro Martin accoglie la proposta bipartisan, presentata con tre emendamenti identici al decreto Superbonus, da parte del gruppo parlamentare al governo di Fratelli d'Italia, di quello all'opposizione del Partito Democratico e dal gruppo Misto.

La scheletratura normativa prevede una proroga di almeno due mesi per beneficiare della detrazione al 110% sulle spese per i condomini che al 31 dicembre hanno effettuato lavori per almeno il 70% e tre emendamenti identici con i quali si chiede di alzare da 15mila a 25mila il tetto di reddito per poter beneficiare del contributo per i "redditi bassi" previsto dal decreto per le spese sostenute tra gennaio e ottobre 2024.

I cantieri interessati per provincia

Guardando ai numeri in regione, secondo l'elaborazione dei dati Enea fatta dall'Ufficio studi della Confartigianato, nella provincia di Venezia ci sarebbero 398 cantieri condominiali interessati, numero preceduto solo dalle province di Padova, dove di cantieri potenzialmente interessati se ne contano 417 e Verona dove i cantieri non finiti sono 415. Seguono la provincia di Treviso con 383 cantieri, Vicenza con 380 cantieri, poi Rovigo con 107 cantieri ed infine Belluno con 98. Totale cantieri potenzialmente coinvolti in Veneto: 2200. «Dunque bene, ma non basta - conclude Martin -. Ora il governo deve licenziare rapidamente un programma credibile e soprattutto sostenibile per cittadini, imprese e Stato per riqualificare il vecchio patrimonio immobiliare privato e pubblico e potrebbe farlo prevedendo un un investimento di 3/4 miliardi l’anno per i prossimi 15 anni».