Superbonus: «La proroga salverebbe quasi 400 condomini nel Veneziano»

Una proroga di tre mesi del famigerato Superbonus 110%, solo e limitatamente ai condomini che in provincia di Venezia al 31 dicembre abbiano raggiunto almeno il 60% certificato dei lavori, costerebbe alle casse dello Stato circa 150 milioni di fondi erogati in più. Questo il dato territoriale che emerge dall'analisi degli ultimi rilevamenti che l'Enea ha diffuso a fine novembre, e che elaborati dal Centro Studi della Confartigianato Imprese hanno valutato l'impatto sull'erario dell'importante ipotesi proroga.

«La stima si inquadra nella cornice generale dei costi per il Paese, che ammonterebbero a un massimo di 2 miliardi e 700 milioni di maggiori oneri per lo Stato, mentre guardando il Veneto la cifra raggiungerebbe gli 855 milioni di euro – spiega il presidente della Confartigianato Imprese Città Metropolitana Venezia, Siro Martin -. Una cifra comunque importante, ma senza proroga l'alternativa sarebbe quella di migliaia di contenzioni tra imprese e committenti che inevitabilmente andrebbero ulteriormente ad intasare tribunali, fascicoli dei giudici e le aule di giustizia. Come sicuro effetto collaterale poi, ci sarà il blocco dell'attività operativa delle imprese edili coinvolte, con i relativi lavoratori ed addetti a rischio cassa integrazione o licenziamento». Guardando ai numeri in regione, sempre dall'elaborazione dei dati Enea fatta da Confartigianato, nella provincia di Venezia ci sarebbero 398 cantieri condominiali interessati, numero preceduto solo dalle province di Padova, dove di cantieri potenzialmente interessati se ne contano 417 per un totale di 162 milioni di spesa in più e Verona dove i cantieri non finiti sono 415 e poterli concludere in deroga costerebbe 161 milioni di euro in più. Seguono la provincia di Treviso con 383 cantieri pari a 149 milioni di euro, Vicenza con 380 cantieri per 147 milioni di euro di costi, poi Rovigo con 107 cantieri e 41 milioni di euro ed infine Belluno con 98 cantieri pari a 38 milioni. Totale cantieri coinvolti in Veneto 2200.

«Una proroga “blindata”, di 3 mesi per i soli condomini, che si può ancora decidere, anche se i tempi sono strettissimi, metterebbe inoltre al sicuro abitazioni non singole o medie, ma plurifamiliari, dando tranquillità a numerosissime famiglie, che non si troverebbero al 31 dicembre con i lavori bloccati, contenziosi da iniziare a preparare e condomini sistemati a metà – prosegue Martin -. Con la proroga i problemi generati dal Superbonus sarebbero così quantomeno ulteriormente tamponati, perché per le imprese dal 31 dicembre c'è anche il rischio di non poter rientrare delle somme anticipate che i condomini non saranno in grado di saldare, un rischio insolvenza e fallimento che metterebbe a dura prova la tenuta di un sistema edilizia che in generale conta quasi 60 mila imprese artigiane e coinvolge 125mila gli addetti».