Schiacciate, porchetta e taglieri: apre a Venezia la Prosciutteria

Nel cuore del sestiere di Cannaregio fa il suo debutto il “non-ristorante” la Prosciutteria. Il brand toscano sbarca in Strada Nova, portando con sé non solo il filo conduttore del particolare arredo basato sul riciclo creativo, ma anche le schiacciate e i taglieri di salumi e formaggi "made in Toscana".

La Prosciutteria a Venezia: quando apre

Il taglio del nastro sarà venerdì 9 settembre, e per residenti e turisti sarà occasione di assaggiare le tipicità dello street food toscano in un contesto inconsueto: nel nuovo locale ci sono pareti fatte con antiche mattonelle che provengono da una villa di Lucca e da una casa nobiliare della provincia di Pistoia, mentre alcuni sportelli sono ricavati delle finestre di una fattoria vicino Firenze; le porte sono di una cantina del Chianti, e così via, fino al cancello in ferro battuto proveniente dal giardino di una villa vicino Prato, riutilizzato nel corridoio del locale. In quest'angolo, che al titolare del locale Marco Gulla e al fondatore del franchising Dario Leoncini piace definire “il boschetto”, è stata ricreata l’atmosfera di un bosco toscano, con rami di leccio essiccati provenienti dall'azienda agricola della casa madre nel Chianti sotto i quali si può mangiare.

La Prosciutteria è un luogo conviviale, ispirato alle vecchie botteghe fiorentine (canove, pizzicherie, vinai) e al fatto che la casa madre ha in Toscana un'azienda agricola con filiera molto corta. Il servizio è informale, con un clima quasi familiare: ad esempio, i clienti possono apparecchiarsi e servirsi da soli, mentre l’acqua microfiltrata può essere riempita alla fontanella. Più che un ristorante, una bottega d’altri tempi dove si mangiano taglieri di salumi e formaggi toscani, schiacciate ripiene e la regina del Chianti “sua maestà” la porchetta, da accompagnare a una delle 30 etichette in degustazione a bicchiere.