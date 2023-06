«Non ci fermerete»: una mamma veneziana tra i manifestanti a Padova per i diritti delle famiglie arcobaleno

Lo slogan non lascia alcun dubbio: "Non ci fermeremo", "Non ci fermerete". Ieri si sono date appuntamento proprio davanti alla Procura di Padova, in via Tommaseo, le famiglie arcobaleno. È stata l'Associazione Genitori Omosessuali a organizzare questo sit in, per protestare contro l'iniziativa della stessa procura di impugnare tutti i certificati di nascita dal 2017 a oggi, che cancella un genitore dallo stato di famiglia. Un'iniziativa, quella della procura di Padova, che ha creato inevitabili proteste da parte della cosiddetta società civile, anche se la questione va a colpire direttamente quelle famiglie e soprattutto i loro figli. Molti di questi infatti hann già cinque, sei anni, e all'improvviso si sono visti "cancellato" un genitore.

Tra i manifestanti c'era anche una mamma veneziana, facente parte delle cosiddette famiglie arcobaleno, convivente con una donna. Hanno due figli di 11 mesi e di 9 anni. «Nel 2023, è inaccettabile che si stiano sottraendo i diritti dei bambini. Ho due figli e temiamo che ciò possa diventare una tendenza su scala nazionale - ha detto la donna -. Questa politica è discriminatoria. Come la nostra costituzione prescrive, tutti dovremmo avere gli stessi diritti. Ogni bambino nasce con il diritto di avere entrambi i genitori e di essere registrato all'anagrafe come loro figlio. Per noi, questo non è possibile e viene imposto che un genitore non biologico debba intraprendere un percorso che richiede anni per ottenere un'adozione, uno strumento creato per scopi completamente differenti - aggiunge -. Nessun altro genitore è costretto a incontrare assistenti sociali e presentarsi in tribunale solo per poter prendersi cura del proprio figlio. È il genitore ad avere dei doveri, i diritti sono dei bambini. Stanno ledendo il diritto di un bambino per un pregiudizio ideologico contro i genitori dello stesso sesso. I miei figli hanno 11 mesi e 9 anni. La più grande lo sa, noi cerchiamo di non farla preoccupare, ma ha paura di perdere un genitore».