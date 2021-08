/ Porto Marghera

Fincantieri Marghera, il 60,4% dei dipendenti ha aderito alla campagna vaccinale

Nuovo protocollo Ulss 3, Fincantieri e Confindustria Venezia. Contato: «Rinnovato per far fronte alla nuova fase dell'epidemia». Una postazione fissa in azienda consente la prenotazione del vaccino