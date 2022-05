Pnrr, contro frodi e abusi un protocollo d'intesa tra Città Metropolitana, guardia di finanza e Comune

È stato firmato oggi, tra la Città Metropolitana di Venezia, il comando provinciale della guardia di finanza e il Comune di Venezia, un protocollo di intesa per garantire trasparenza e correttezza nell’utilizzo dei fondi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

L’intesa ha l’obiettivo di migliorare e rafforzare l’efficacia delle azioni volte a prevenire e contrastare le violazioni connesse alle misure di sostegno e ai finanziamenti del Pnrr, con particolare riguardo ai casi di frodi, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione delle erogazioni. In concreto, sulla base di autonome valutazioni del rischio frode, gli enti comunicheranno al comando provinciale informazioni ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi. Le fiamme gialle avvieranno approfondimenti per verificare il corretto utilizzo dei fondi erogati.

«La trasparenza è un dovere e documenti come quello sottoscritto oggi ci inorgogliscono - ha detto Brugnaro -. La collaborazione con la guardia di finanza è sempre stata massima e questo protocollo dà seguito ad un modus operandi collaudato e che è già stato sperimentato in altre procedure di verifica come quelle relative alle destinazioni dei fondi per i risarcimenti dell’acqua grande del novembre 2019». Per il generale Giovanni Salerno, comandante provinciale della guardia di finanza, «il protocollo d’intesa costituisce un esempio tangibile di sinergia tra amministrazioni nell’ambito di un piano di notevole impatto e testimonia il ruolo attivo e propositivo degli enti non solo nella fase di attuazione dei progetti ma anche negli aspetti di monitoraggio delle situazioni a “rischio”». La durata del protocollo è prevista fino al 31 dicembre 2026.