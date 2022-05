Sicurezza stradale, un protocollo d'intesa per formare 560mila studenti

«La sicurezza stradale è una priorità assoluta e la scuola è il nostro punto di riferimento. Non esistono strade pericolose, però serve educazione. I 560mila studenti veneti di oggi percorrono già le nostre strade e saranno gli autisti di domani. Dobbiamo investire sulla loro cultura, facendo crescere l’attitudine alla sicurezza. Per questo abbiamo deciso di fare sintesi in questo progetto, unico nel suo genere in Italia, che sarà coordinato dalla Regione con tutti i gestori autostradali, il quale permetterà di coinvolgere tutti i giovani». Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha presentato la sottoscrizione del protocollo d’Intesa per la sicurezza stradale tra Regione, concessionarie autostradali (Autostrada del Brennero, Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Autostrade per l’Italia, Cav, Autovie Venete e Superstrada Pedemontana), Veneto Strade e Ufficio Scolastico Regionale siglato questa mattina a Palazzo Balbi.

Il Protocollo nasce su iniziativa della Regione, dalla volontà di coordinare, sotto una regia unica, le iniziative e le buone pratiche attuate dai concessionari autostradali negli anni, volte ad analizzare i comportamenti a rischio lungo le strade, a monitorare l'evoluzione dei risultati nel tempo, e a promuovere campagne di educazione alla sicurezza stradale, anche nelle scuole, avvalendosi pure delle testimonianze dirette di coloro che vivono quotidianamente la realtà degli incidenti stradali. «Le iniziative saranno avviate a breve – ha detto il Governatore -. Carmela Palumbo, direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale, farà da punto di riferimento ai progetti che le concessionarie stradali finanzieranno. Prevediamo di partire anche con una serie di azioni di comunicazione, alcune che coinvolgeranno i locali da ballo. L’obiettivo è puntare a informare il più possibile, anche con campagne ad effetto».