A Murano la "prima" del nuovo motore elettrico Yamaha

L’isola di Murano è stata la cornice per il primo test mondiale del sistema elettrico fuoribordo "Harmo by Yamaha", montato sull’elegante Capoforte SQ204i, nuovo brand del marchio Aschenez, con il quale Yamaha prosegue una partnership stretta all’inizio del 2021. L’obiettivo del test è stato provare una navigazione che si discosti da quella "tradizionale", dove non conta la velocità, ma una nuova esperienza basata sulla connessione con la natura, un modo rilassante di trascorrere il tempo libero, scoprendo ciò che spesso viene dimenticato: il silenzio, il suono dell'acqua, la sinfonia dei canti della natura.

Il luogo della prova, con canali stretti, in particolare, ha permesso di testare nel dettaglio il funzionamento del motore elettrico Harmo e del joystick che consente una gestione ottimale e confortevole degli spostamenti. «La scelta di provare Yamaha Harmo a Venezia non è casuale. - ha dichiarato Alessandro Russo di Yamaha Motor - La barca è stata proprio pensata per un utilizzo in una città fluviale o lagunare dove la preservazione dell’ambiente e del patrimonio artistico e culturale è fondamentale. Inoltre, torneremo a Venezia alla prossima edizione del Salone Nautico che, come Yamaha, pone grande attenzione all’ambiente».

Yamaha e Harmo saranno infatti a Venezia in occasione del Salone Nautico in programma dal 31 maggio al 4 giugno 2023. A questo proposito, Alberto Bozzo, direttore commerciale del Salone Nautico di Venezia, spiega che l'imbarcazione «che viene presentata e testata in laguna è la sintesi tra la qualità costruttiva artigianale italiana e la tecnologia e l’innovazione di Yamaha. Si tratta di un appuntamento che rientra nelle tappe di avvicinamento alla quarta edizione del Salone Nautico».