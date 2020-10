Partite le sirene a Marghera, 23 telefonate alle forze dell'ordine: ma era un'esercitazione

Le sirene sono partite in mattinata e, di conseguenza, anche le telefonate alle forze dell'ordine da parte dei cittadini, che sono state 23. Non era altro che un'esercitazione quella di mercoledì mattina a Marghera, che si è svolta nell'ambito delle iniziative promosse in occasione della settimana della Protezione civile.

Un'esercitazione sul rischio industriale che ha previsto l'utilizzo del sistema di allertamento acustico della popolazione di Marghera e Malcontenta. La chiara udibilità dei segnali di inizio e fine allarme ha confermato la piena funzionalità del sistema di allertamento per il rischio industriale. «L'attività – spiega la Protezione civile comunale - risulta di particolare importanza, sia perché permette di verificare l'efficienza del sistema a pieno carico sia perché rappresenta un'occasione di informazione alla cittadinanza sui corretti comportamenti da adottare in caso di rischio».