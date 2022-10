Ansia e vita universitaria, da Esu il servizio di consulenza psicologica gratuito per gli studenti

Uno spazio di ascolto e sostegno gratuito per prevenire e gestire le problematiche di tipo psicologico che si possono incontrare durante il percorso di studi. A metterlo a disposizione è Esu Venezia, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario, con il centro di orientamento e consulenza psicologica (Cuori) e una serie di iniziative per favorire il benessere ed evitare l’abbandono degli studi: dal counseling per migliorare la propria autostima al training per superare l’ansia da prestazione preesame, dal ri-orientamento ai seminari di gruppo.

«Gli studenti universitari sono il nostro capitale umano, i protagonisti del tessuto sociale ed economico del futuro e vanno valorizzati, messi nelle condizioni di esprimersi al meglio e tutelati allo stesso tempo – afferma il presidente di Esu Venezia, Piergiovanni Sorato –. Ogni giorno cerchiamo di prenderci cura dei bisogni delle ragazze e dei ragazzi in quanto tali, non soltanto per il loro status di universitari, e il servizio gratuito di consulenza psicologica che proponiamo persegue esattamente questo obiettivo».

In questo quadro di contesto si inserisce l’appuntamento di giovedì 20 ottobre, dalle 15 alle 17.30, presso il Cuori-Esu Venezia in Sestiere San Polo, zona Frari, e rivolto a tutta la popolazione delle Università Ca’ Foscari e Iuav: un laboratorio, dal titolo "Ansia e vita universitaria. Come capire e gestire la tensione", in cui degli esperti spiegheranno ai giovani come gestire l’ansia preesame, allentare la tensione emotiva e mitigare le manifestazioni di disagio che possono verificarsi durante il percorso accademico.