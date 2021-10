Il Quadri e l'Amo di Venezia tra i migliori bar d'Italia secondo Gambero Rosso

Non solo città d'arte, di cultura e di storia. Venezia si conferma un'eccellenza anche per la qualità del suo caffé, del suo aperitivo e dell'offerta complessiva dei suoi bar, due dei quali sono entrati a pieno nella guida Gambero Rosso 2022 ottenendo il tanto ambito riconoscimento delle tre tazzine e tre chicchi di caffè. Da Nord a Sud, fino a passare per le isole, sono 43 i migliori bar d'Italia eletti da Gambero Rosso con tre nuovi ingressi nelle città di Milano, Bergamo e Magione, in provincia di Perugia.

Nella città lagunare si aggiudicano il primato due bar, uno storico e uno nato solo da qualche anno. Stiamo parlando del Gran Caffè Quadri in Piazza San Marco che ottiene, dopo 10 anni di presenza nella guida, la medaglia nella cosiddetta categoria delle Stelle, il riconoscimento che viene attribuito ai locali che per dieci anni consecutivi hanno rivecuto il punteggio massimo in classifica e che quest'anno opsita 22 bar in totale. Lo storico locale veneziano si conferma una realtà solida della città e simbolo di resistenza a periodi difficili come quello dell'acqua alta del novembre 2019 e della pandemia dimostrando una capacità di reazione e di mantenimento della qualità dei suoi prodotti e servizi.

Ma passiamo alla new entry veneziana della Guida Gambero Rosso 2022: è il bar Amo, il locale innovativo nato da una collaborazione tra i fratelli Alajmo e il designer Philippe Starck, situato al centro del chiostro interno di uno dei palazzi più suggestivi di Venezia, il Fondaco dei Tedeschi che, dal 2016, ospita un centro commerciale di lusso e che, oggi guadagna un riconoscimento importante.