Qualità della vita, la provincia di Venezia è al 20° posto

Peggiorano leggermente gli indicatori della qualità della vita in provincia di Venezia rispetto a un anno fa. È quanto emerge dalla consueta classifica del Sole 24 Ore che fotografa i livelli di benessere in Italia. L'area metropolitana di Venezia perde quattro posizioni e scivola al 20° posto, seconda tra le province venete dietro a Verona, che è al 16°.

La classifica viene stilata alla fine di ogni anno, dal 1990, e tiene conto di diversi fattori tra i quali lavoro, ambiente, salute, sicurezza e cultura. L’obiettivo dell’indagine è misurare gli aspetti del benessere nelle varie aree d’Italia a partire da indicatori relativi ai 12 mesi precedenti e forniti da istituzioni, associazioni e istituti di ricerca. In base all’analisi di quest’anno la provincia italiana più vivibile risulta Bologna, seguita da Bolzano e Firenze. Bologna è prima per la quinta volta nella storia dell’indagine.

Per quanto riguarda Venezia: nel capitolo "ricchezza e consumi" è 23° posto sui 107 della graduatoria (+13 rispetto allo scorso anno); in "affari e lavoro" ottavo posto (+6), in "demografia e società" 70° posto (-10), in "cultura e tempo libero" 24esima posizione (-8 in confronto al 2021), in "ambiente e servizi" decima (-5) e in "giustizia e sicurezza" è al 50° posto (+15).

Tra i sottoindicatori si segnala la posizione migliore nel tasso di motorizzazione, derivante dal basso numero di auto in circolazione (46 ogni 100 abitanti, contro la media nazionale di 66). Male, invece, l'indicatore relativo ai canoni medi di locazione, dove la provincia veneziana si colloca al 107° posto in classifica (l'ultimo) in base all'incidenza percentuale sul reddito medio dichiarato.

Queste, invece, le posizioni nella classifica degli altri capoluoghi di provincia veneti: Verona 16ª (-8); Treviso 21ª (-11); Padova 29ª (+4); Belluno 35ª (-17); Vicenza 38ª (-10); Rovigo 77ª (-16).