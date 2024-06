Le prossime tappe dell'autonomia per il Veneto

Arrivato il secondo e definitivo sì dalla Camera dei deputati al disegno di legge sull'autonomia differenziata, spetterà ora al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, promulgare la legge entro 30 giorni. Seguirà un limite massimo di 15 giorni per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: la legge a quel punto avrà un numero e una data.

Da quel momento in poi, la Regione Veneto potrà chiedere formalmente al Governo di riavviare il tavolo delle trattative. Come spiegato dal governatore, Luca Zaia, si procederà per due fasi successive: una «riguarderà le prime nove materie che non sono soggette ai Lep, l'altra le 14 materie» che sottostanno ai livelli essenziali delle prestazioni. «Ogni Regione - ha precisato Zaia - proverà poi a proporre il suo "abito su misura"».

Le tappe dell'autonomia differenziata