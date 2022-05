Bere un caffè al bar in Veneto costerà sempre di più

Il caffè al bar in Veneto costerà sempre di più. Se oggi la media in tutte le città capoluogo della regione per una tazzina di caffè è di 1,20€, in futuro questo prezzo è destinato a salire. È la previsione di Confesercenti Veneto che sostiene che prima dell'estate il costo di un espresso al bar aumenterà spinto dal caro bollette e dai prezzi delle materie prime. Finora solo a Rovigo si conta un rialzo del prezzo del caffè da 1,20 a 1,30€. Seguono Padova e Vicenza (secondo l’osservatorio del MISE il costo medio è di 1,18 euro per la prima e 1,17 la seconda), poi Venezia (1,15 in media) e infine da Treviso e Verona (con una media di 1,13). Quindi, anche se è ancora possibile trovare bar che offrono il caffè a 1,10, tutti i prezzi si stanno allineando verso l’alto.

La tazzina di caffè è da sempre un buon indicatore dell'andamento degli aumenti dei prezzi, così il Centro Studi Confesercenti Veneto ha testato, tra pubblici esercizi associati e consumatori, il costo attuale dell'espresso al bar, che seppur con una forbice che varia - ma di poco - da città e periferia, è stabile a 1,20. Ancora per poco, dicono gli imprenditori del settore. In tanti, infatti, tengono il caffè al banco a 1,20, ma poi chiedono, ad esempio, una maggiorazione per il servizio al tavolo che oscilla tra l'1,50 – 1,70 a caffè.

La situazione nelle città capoluogo del Veneto

A Padova