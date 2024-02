È online "Quarantena", il documentario che racconta il lockdown durante la pandemia | VIDEO

In occasione dell'anniversario dei quattro anni dalla prima morte causata dal Covid-19, Padova Stories ha pubblicato su Youtube il documentario Quarantena di Ivan Grozny Compasso. Il film è la fotografia del lockdown nel padovano, con alcune divagazioni nei territori veneziani. Un documento che racconta la quarantena con uno sguardo particolare verso i più piccoli e i più anziani, in una narrazione rapida e informale che ripercorre tutte le tappe che hanno portato dalla chiusura di Vo’ a quella di tutto il Paese. Ad accompagnare il regista nel racconto ci sono Andrea Pennacchi, che firma un monologo appositamente scritto per Quarantena, e il giornalista Davide D’Attino.