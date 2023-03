Proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito a Spinea, firma anche la sindaca

Sabato mattina, al tavolo di raccolta firme sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito, erano presenti i familiari della signora Elena Altamira, che nell'agosto scorso si recò in Svizzera, accompagnata da Marco Cappato, per poter dare liberamente attuazione alle sue volontà di fine vita. A seguito della successiva autodenuncia, Cappato rischia una condanna che prevede fino a 12 anni di carcere per il reato di aiuto al suicidio.

Anche la sindaca spinetense, Martina Vesnaver, ha sottoscritto la proposta di legge (pdl) regionale, elaborata dall'associazione Luca Coscioni, che definisce modalità e tempi certi per l'accoglimento e attuazione, nel rispetto dei limiti definiti dalla Corte costituzionale nella sentenza 242/19 (sentenza Cappato/dj Fabo), della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita.

Per arrivare alla discussione in consiglio regionale la pdl deve essere sottoscritta da almeno 7 mila cittadini veneti: in poco più di un mese dall'inizio della raccolta firme, sono stati raggiunti 3 mila sottoscrizioni.