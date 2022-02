Parte una raccolta di beni di prima necessità per i senza fissa dimora dalle realtà studentesche. «Le fasce più fragili della popolazione, soprattutto nei mesi più rigidi dell'anno, sono spesso inivisibili agli occhi della politica e di chi, il welfare, dovrebbe garantirlo per tutti - commentano le associazioni studentesche, Rete degli studenti Medi e Unione degli Universitari di Venezia -. Una mancanza di cura e tutela che ogni anno costa la vita a decine di clochards nelle nostre ricche città.

Questa raccolta di beni, affermano, serve allora a dare una risposta concreta ma soprattutto per denunciare una drammatica realtà de territorio. «Difronte al menefreghismo delle istituzioni non possiamo rimanere fermi e in silenzio, nel nostro piccolo e con i pochi mezzi a disposizione vogliamo mandare un messaggio e un piccolo aiuto concreto. Non siamo benefattori - dice Anastasia Galli, studentessa di un liceo veneziano e parte della Rete degli Studenti Medi di Venezia Mestre - ma non possiamo tollerare che mentre nelle vie dello shopping della nostra ricca Venezia sfilano orde di persone, ce ne siano altre che non riescono a sopravvivere alle gelide notti invernali proprio sui cigli di quelle stesse calli. La raccolta beni non è una risposta sufficiente, anzi, ma va a tamponare delle necessità primarie e soprattutto a denunciare un problema vero e tangibile di cui pochi si fanno carico - affermano -. Il mutualismo per noi ha questo duplice valore. Spero tanto che la cittadinanza risponda positivamente e che chi ne ha la possibilità doni, anche solo una saponetta o una mascherina, per prendere parte a questo progetto nato dal basso».

Un progetto che ogni anno gli studenti costruiscono in ogni provincia veneta. Rete studenti Medi, Udu e il sindacato dei Pensionati di Venezia, appoggiandosi alla raccolta beni della Caritas, quest'anno avranno come punto di raccolta la nuova sede dello Spi di Castello, in Corte Nova 2060/A a Venezia. «La nostra missione è, da sempre, la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone anziane, e non da ultima quella di cercare di garantire la dignità e la qualità della loro vita – commenta Daniele Tronco, segretario generale Spi Cgil Metropolitano Venezia – Essere al fianco degli studenti in questa iniziativa ci rende ancor più consapevoli dell’importanza che riveste il superamento del luogo comune nel volerci vedere contrapposti. Mai come ora – conclude Tronco – queste iniziative a supporto dei più deboli e indifesi devono vederci fronte comune, nell’aiutare chi sta drammaticamente pagando l’allargamento della forbice sociale ed economica a danno dei meno abbienti, aggravata ulteriormente dalla pandemia».

«È essenziale richiedere aiuto alla città perché doni ciò di cui non ha bisogno per riuscire a dare una vita più dignitosa a chi è stato abbandonato, senza nulla. La pandemia rischia di farci dimenticare una serie di altrettanto importanti problemi che da sempre ci circondano, e l'indifferenza e l'iper individualizzazione porta i più a girarsi dall'altra parte. Crediamo che una società diversa parta anche da questo, dalle realtà locali e dal mutualismo critico e consapevole che coinvolga tutti», conclude la coordinatrice Udu Venezia, Irene Pizzolotto. Da mercoledì 9 a sabato 12 febbraio la raccolta è nella sede dello Spi di Castello per raccogliere beni per l'igene personale e dispositivi di protezione individuale come mascherine e igienizzanti da donare ai senza fissa dimora. Giorni e orari di raccolta: mercoledì 9 febbraio 10-18, giovedì 10 febbraio 14-18, venerdì 11 febbraio 10-18, sabato 12 febbraio 10-14. Cosa puoi donare: prodotti per l'igiene personale (sapone, shampoo, detergente corpo e mani, salviette igienizzanti); mascherine ffp2 e chirurgiche, disinfettanti, tute da ginnastica per adulti.