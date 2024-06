Attivato il nuovo servizio di radiologia al punto di primo intervento di Bibione

È entrato in funzione lo scorso 15 giugno ed è già in piena attività il nuovo servizio di radiologia attivato al punto di primo intervento di via Maja a Bibione. Nei primi quattro giorni ha già effettuato venti prestazioni a turisti con sospette fratture causate da lievi traumi.

Grazie a un portatile radiografico appositamente attivato, i pazienti vittima di contusioni e fratture possono avere una risposta efficace e veloce, evitando di dover recarsi all’ospedale di Portogruaro come avveniva in passato. Un tecnico di radiologia effettua l’esame in loco, l’apparecchiatura invia quindi l’immagine alla rete ospedaliera di radiologia e questa, in telegestione, è immediatamente visibile al medico ospedaliero che provvede alla refertazione.

La novità «è importantissima perché permette a molte persone di evitare il trasferimento all’ospedale ed è un dettaglio da non trascurare per chi è in vacanza o per chi lavora qui - ha spiegato il sindaco di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto -. Se abbiamo tanti turisti in questa località è per i servizi le strutture che abbiamo a Bibione, ma è anche per i servizi sanitari che offriamo, grazie alla sanità pubblica e quindi grazie all’Ulss 4».

Il portatile radiologico permette di effettuare esami agli arti superiori e inferiori, che costituiscono il maggior numero di accessi per traumi e contusioni. Prendendo come riferimento il 2023, è stimato che nell’estate corrente al Ppi di Bibione saranno circa 500 le prestazioni effettuate; alla Radiologia dell’ospedale di Portogruaro verranno inviati pazienti con traumi importanti.