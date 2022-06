Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Rainbow Team Competition. Due giornate di totale immersione nello sport, dedicataagli atleti e appassionati del CrossFit. Un’adrenalinica competizione a team che esalta i valori più belli dello sport: la condivisione, l’inclusività e lo spirito sportivo. Sabato 11 e domenica 11 giugno più di 70 team sostenuti da un pubblico appassionato e numeroso sono arrivati al box di Crossfit Mes3 per celebrare lo sport e la passione per il CrossiFit.

L’evento alla sua seconda edizione coinvolge più di 150 atleti in una competizione a team e si sviluppa in 2 giornate con la classifica finale che decreta il team vincitore per ogni categoria. L’evento ha luogo al Parco Scientifico Vega nel box di CrossFitMes3 che per l’occasione allestisce uno spazio ad hoc di 300 mq indoor e 300 mq outdoor. Una spettacolare gara che coinvolge atleti di diversi livelli e che regala emozioni che solo lo sport e la passione autentica possono dare.