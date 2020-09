Al via la rassegna letteraria "Ad alta voce" presso il Centro Culturale Candiani

Ricominciano le presentazioni letterarie curate dalla libreria Mondadori di Mestre. La nuova rassegna si intitola Ad alta voce - racconti di parole e di chi le ha scritte e si terrà, a scansione settimanale, presso il Centro Culturale Candiani.

Ogni venerdì, per tutto il mese di settembre, verranno ospitati importanti autori italiani: «Vogliamo farci sentire e far sentire le parole delle scrittrici e degli scrittori che ci hanno colpito. Perché, come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti. Perché chi le ha scritte abbia la possibilità di incontrare chi le ha lette» spiegano i librai della Mondadori.

Il primo appuntamento si terrà domani, venerdì 4 settembre, è vedrà la presenza di Paolo Malaguti, che presenterà il libro Se l'acqua ride, edito da Einaudi. L’ultimo romanzo dell’autore di Monselice è ambientato negli anni ’60, durante un periodo di fermento economico e culturale. I protagonisti di questa storia di ricordi e cambiamento sono Ganbeto e suo nonno Caronte, che trasporta merci lungo i corsi d’acqua del Veneto. Se l’acqua ride è un libro che parla di crescita, tradizioni e paesaggi, scritto in parte con quel dialetto veneto che cancella le doppie. Tra antichi mestieri, piccole rivoluzioni e scorci cari a chi abita questa terra, si snoda l’estate di Ganbeto: impaziente di crescere, ma intimorito da tutto quello che deve abbandonare per farlo. «È un piacere ospitarlo ed è un onore inaugurare questa nuova stagione di presentazioni con un romanzo a cui ci siamo affezionati così tanto» raccontano i librai della Mondadori.

L’11 settembre sarà la volta di Federica Seneghini, che presenterà Giovinette. Venerdì 18 settembre, ad incontrare i lettori, sarà invece Ludovica Bastianetto, che parlerà del libro Di indagini, ombre e intrugli. Infine, a chiudere la rassegna, saranno gli autori di Là dove si coltiva la vite.

Tutte le presentazioni si terranno alle 18.30 presso la sala conferenze al 4° piano del Centro Culturale Candiani.