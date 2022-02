Grigoris triplica: dopo la pizzeria e il panificio a Zelarino, apre il "LaBakery" a Mestre

Dopo la famosa pizzeria Grigoris di Asseggiano, aperta nel 1992, e il primo LaBakery di Zelarino inaugurato un anno fa, Lello e Pina Ravagnan si sono lanciati in una nuova sfida, una nuova LaBekeri in centro a Mestre, in via San Girolamo che è stata inaugurata oggi, venerdì 11 febbraio. Un'attività polifunzionale dove i clienti potranno acquistare pane, prodotti di pasticceria, il salato e le pizze da asporto con servizio di consegna a domicilio. Il panificio appena aperto è simile al forno di Zelarino, in via Luca Giordano. «Se le condizioni dovessero peggiorare, per via del caro energetico, potremmo pensare di far lavorare qualcuno dei dipendenti (una ventina, nessuno in cassa integrazione) nel nuovo negozio - aveva detto Ravagnan una ventina di giorni fa, annunciando la partenza del nuovo negozio a Mestre - Anche il forno di Zelarino è nato durante il lockdown, quando abbiamo capito che dovevamo inventarci qualcosa per superare il periodo. Da 2 anni ormai comprendiamo che quello che succede non dipende da noi».

Il periodo, per via del rincaro dei costi dell'elettricità e delle materie prime, non è certo dei migliori. Eppure c'è speranza e voglia di ricominciare dopo il biennio della pandemia. «Non mi pare saggio riversare gli aumenti sui clienti, temo di perderli, né la bolletta è un costo su cui posso risparmiare - dice l'imprenditore -. Tutto questo è violento e ci sentiamo indifesi». «In bocca al lupo a Ruggero, che vuole contribuire a rivitalizzare la città fornendo un servizio ai cittadini, soprattutto residenti. Con il suo pane e le sue pizze sfiziose saprà sicuramente conquistare grandi e piccini», ha commentato l'assessore alle Attività produttive Sebastiano Costalonga che era all'inaugurazione. Grigoris è una delle 50 pizzerie più rinomate d'Italia, tre spicchi Gambero Rosso e quest'anno anche premio per il miglior panettone.