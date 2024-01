Record di turisti fuori stagione sulle spiagge venete

Nel 2023, il numero di pernottamenti in bassa stagione lungo il litorale veneziano ha battuto ogni record. Tra primavera e autunno si sono superati 1,2 milioni di pernottamenti, segnano un +26% rispetto al 2022 e un +11% sul 2019. Per la prima volta in assoluto, la quota percentuale del movimento turistico “fuori stagione” ha superato il 5% del totale.

È quanto emerge da un'analisi eseguita dalla Fondazione Think Tank Nord Est. Sia chiaro: la stagionalità rimane ancora molto marcata, ma il trend di crescita di primavera e autunno è un segnale importante per programmare l’attrattività del litorale per almeno otto mesi, da marzo ad ottobre.

A ottobre il boom di presenze

Dallo studio della Fondazione, infatti, si evince che, rispetto alla media del periodo 1999-2019, aprile ha registrato un +56% di presenze, ottobre addirittura +118%. Positivi anche i risultati di settembre (+28%), maggio (+18%) e giugno (+9%), mentre il bimestre estivo per eccellenza (luglio e agosto) ha evidenziato un leggero calo (rispettivamente -2% e -5%). Rispetto al decennio 2009-2019, nel 2023, in aprile, le presenze degli stranieri sono aumentate del 51% e quelle degli italiani del 33%; in ottobre si registra un +110% degli stranieri e un +80% degli italiani.

«Oggi le condizioni meteo più favorevoli e le mutate abitudini dei vacanzieri stanno creando maggiori opportunità per crescere oltre l’estate - commenta Antonio Ferrarelli, presidente della Fondazione Think Tank Nord Est e del Distretto Turistico Venezia Orientale -. Le strutture ricettive dovrebbero rimanere aperte almeno otto mesi. In questa prospettiva, oltre ad ampliare il palinsesto degli eventi, andrebbero sviluppati i collegamenti via mare con Venezia, Trieste e gli aeroporti - conclude Ferrarelli - per essere più attrattivi anche per nuovi profili di turisti e non solo nel periodo estivo».

