Oltre 137 mila visitatori alla Peggy Guggenheim per la mostra su Edmondo Bacci

Prosegue fino al 18 settembre la mostra "Edmondo Bacci. L'energia della luce", tributo della Collezione Peggy Guggenheim allo spazialista veneziano, che la lungimirante collezionista americana Peggy Guggenheim definì nella sua autobiografia «il suo secondo protége», dopo Tancredi Parmeggiani.

Con un’ottantina di opere, tra cui dipinti e disegni inediti, la mostra rende omaggio all’artista, amico di Emilio Vedova e dello stesso Tancredi, che la mecenate sostenne e collezionò, descrivendo i suoi quadri come una «bomba atomica su tela». Con oltre 137 mila visitatori dalla sua apertura, l’1 aprile, la mostra ha riscosso successo di critica e pubblico.

Domenica 30 luglio, intanto, alle 15 spazio all'ultimo Kids Day prima della consueta pausa estiva nel mese di agosto. Il laboratorio, gratuito per bambini dai 4 ai 10 anni, sarà dedicato al capolavoro picassiano "Sulla spiaggia", parte della collezione permanente del museo. Lasciandosi ispirare dall’arte del maestro spagnolo, bambine e bambini potranno utilizzare linee e forme per creare un perfetto pomeriggio al mare, in compagnia dell’opera di Pablo Picasso.