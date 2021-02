A Portogruaro la nuova "Recovery Room Vittorio Emanuele e Giannino Marzotto"

Il personale che opera nella Recovery Room provvede alla completa gestione ed assistenza dei pazienti che in fase post-intervento chirurgico necessitano di un costante monitoraggio dei parametri vitali, che può anche avvenire dalla postazione centrale sulla quale una serie di postazioni informatiche permettono il monitoraggio di tutti i posti letto.

Riduzione delle liste d'attesa

«La Recovery Room migliora senza dubbio l'attività chirurgica operatoria all'ospedale di Portogruaro, attività che con 8 sale operatorie, con il robot Da Vinci, con interventi sempre più importanti, è un'eccellenza – ha esordito il commissario Bramezza – . Un maggiore numero di interventi giornalieri si traduce anche in una riduzione delle liste d’attesa». Il gruppo operatorio è un luogo ad un’altissima tecnologia. «E' un impegno enorme di personale ed attrezzature - ha detto il direttore del dipartimento di area Critica, Fabio Toffoletto – ma è in grado di garantire un altissimo ritorno in termini di prestazioni e sicurezza per i pazienti».

Recovery Room Vittorio Emanuele e Giannino Marzotto

All'ingresso della Recovery Room il dottor Fabio Toffoletto e colleghi chirurghi hanno scoperto una targa di intitolazione. Da oggi all'ospedale di Portogruaro è attiva la “Recovery Room Vittorio Emanuele e Giannino Marzotto”. «Queste cose si riescono a fare solo se si lavora in squadra e dobbiamo essere fieri di quello che viene fatto in questo ospedale - ha detto Stefano Marzotto - . Siamo partiti cercando di avere un'idea precisa su cosa fare, abbiamo visto il progetto e ci ha entusiasmato perché non era solo un’area per le emergenze ma anche da utilizzare nel futuro, versatile, all’avanguardia».