Venezia, al via il recupero di 46 alloggi

Nell'ultima seduta di Giunta, su proposta degli assessori ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, alla Coesione sociale, Simone Venturini, e al Patrimonio, Paola Mar, sono stati approvati una serie di interventi riguardanti la sistemazione e la manutenzione di alloggi, nella maggior parte sfitti per cessate locazione al fine di limitarne il degrado e garantire nel contempo una tempestiva riassegnazione.

«La maggior parte dei lavori riguarda la verifica degli impianti termici ed elettrici, il rifacimento di porzioni dei servizi igienici, dei serramenti e infissi in genere, sgombero mobilia», spiega l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto. Otto alloggi si trovano al Lido e Pellestrina, 11 a Murano e Burano; ulteriori nell'area delle Conterie e zona convento Agostiniane a Murano dove l'investimento è maggiore, perché gli interventi ricomprendono anche alcuni magazzini di pertinenza, oltre che modifiche al distributivo interno.

«Grazie all'utilizzo di un contributo del Pnrr sarà possibile intervenire in 14 alloggi situati in un edificio a Cannaregio (zona ponte Tre Archi) per abbattere le barriere architettoniche presenti attraverso l'installazione di un piattaforma elevatrice su vano scala comune e la realizzazione di un locale/postazione al piano terra per assistenza utenti - continua Zaccariotto -; si effettueranno inoltre interventi per la riqualificazione con un nuovo impianto di riscaldamento centralizzato, l'isolamento termico della copertura e manutenzioni diffuse alle parti condominiali ed allo scoperto».

Con questa serie di interventi, il numero totale degli alloggi assegnati o in corso di assegnazione, ad oggi è di 633 abitazioni, con un impatto di quasi duemila cittadini e un investimento che supera i 30 milioni di euro.