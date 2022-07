Redentore 2022: da domani prenotazioni aperte per i non residenti

Dopo la priorità riservata ai cittadini veneziani, da domani alle ore 10, sarà possibile accedere anche per i non residenti nel Comune di Venezia al sistema di prenotazione obbligatorio per assistere allo spettacolo pirotecnico in occasione della Festa del Redentore, in programma a Venezia sabato 16 luglio dalle ore 23.30.

Attraverso questo link, tutti coloro che vorranno partecipare all’evento potranno accedere alla pagina dedicata alle prenotazioni, che contiene le modalità per seguire lo spettacolo sia dall’acqua, dalle aree di ormeggio suddivise per tipologia di imbarcazione, che da terra, dalle tre aree previste: Zattere, Piazzetta San marco/Riva degli Schiavoni e Giudecca.

Di seguoto, le principali novità per il Redentore 2022: