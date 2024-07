Redentore 2024: le misure di sicurezza e per le emergenze

Venezia si prepara a uno degli eventi più attesi dell'anno: il Redentore. Sono attese, come sempre, decine di migliaia di persone e il Comune di Venezia ha emanato un'ordinanza con cui si adottano misure di prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza.

Il provvedimento, che riguarda specificatamente le giornate del 20 e 21 luglio, prevede il divieto nel territorio del centro storico di Venezia, Giudecca compresa, di vendita e somministrazione di bevande, alcoliche e non, in bottiglia o qualsiasi altro contenitore in vetro. Nel centro storico è vietato anche il trasporto sulla pubblica via, senza giustificato motivo, di qualsiasi tipo di bevande in contenitori in vetro. Inoltre, in certe zone del centro storico specificate nell’ordinanza, è vietata la somministrazione sul suolo pubblico, negli spazi concessionati, di bevande da e in contenitori di vetro. È infine vietato utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" (comunemente conosciuti come "spray al peperoncino") o sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.

Il piano per le emergenze

Il Suem118 di Venezia si prepara alla serata impegnativa del Redentore con il consueto potenziamento dei mezzi e degli uomini in servizio: «Sarà attivata all'ospedale Civile di Venezia - spiega il primario del Suem, Paolo Rosi - la control room per la gestione dei grandi eventi cittadini. Ci permetterà di coordinare tutte le risorse sanitarie del Suem118 e della Croce Verde di Mestre, e di gestire le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per ogni aspetto della sicurezza. Il Suem118 sarà presente anche nel centro di comando interforze organizzato su un mezzo navale della guardia costiera che sarà ormeggiato alla Pietà; a fianco sarà ormeggiato anche un vaporetto messo a disposizione da Actv su cui è stato allestito un posto medico avanzato utilizzabile in caso di incidenti gravi».

Come sempre in queste occasioni, il Suem118 valida e sovrintende il piano per la sicurezza dell'evento, affidato nel caso specifico a Croce Verde, che schiererà idroambulanze, squadre a piedi per l'assistenza al pubblico ed un posto medico avanzato a Vallaresso. Aggiunge inoltre, a questo piano, propri mezzi a rinforzo dell'attività di vigilanza e soccorso: «Saremo direttamente attivi - spiega il primario - con una idroambulanza suppletiva, che va a sommarsi a quelle normalmente in servizio e ai mezzi messi in campo per l'occasione da Croce Verde. Anche il Lido vedrà attiva per l'occasione un'ambulanza in più, a disposizione delle necessità dell'isola; durante la serata e fino alla conclusione della manifestazione, i cui festeggiamenti come noto si prolungano fino all'alba, sarà in servizio al Lido anche un medico in più».