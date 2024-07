Inizia il weekend del Redentore, stasera l'apertura del ponte votivo

L'apertura del ponte votivo sul canale della Giudecca, la sera di venerdì 19 luglio, apre simbolicamente i festeggiamenti del Redentore di Venezia. L'inaugurazione è alle ore 20 in riva delle Zattere allo Spirito Santo con la benedizione del patriarca Francesco Moraglia, assieme alle autorità cittadine tra cui il sindaco Luigi Brugnaro. Per tutto il fine settimana sarà possibile attraversare il ponte galleggiante, lungo 334 metri, e raggiungere a piedi l'isola della Giudecca e la chiesa del Redentore.

La giornata di sabato 20 luglio è tradizionalmente dedicata ai festeggiamenti a bordo delle barche e ai banchetti organizzati lungo le rive, con il culmine la sera: alle 23.30 si accende lo spettacolo pirotecnico di 40 minuti nel bacino di San Marco, con i fuochi che quest'anno sono dedicati a Marco Polo. L'accesso alle postazioni per vedere lo show, sia dall'acqua che da terra, è su prenotazione. Per l'occasione vige un'ordinanza comunale che, nelle giornate del 20 e 21 luglio, prevede il divieto nella città storica - Giudecca compresa - di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro. Vietato anche avere con sé spray al peperoncino.

La sera di sabato 20 si festeggia non solo nella città storica di Venezia ma un po' ovunque, sia in terraferma sia nelle isole: sono programmati fuochi diffusi ad Asseggiano, Malcontenta e Pellestrina (alle ore 23.30), mentre a Murano, Marghera e Gazzera ci saranno attività di intrattenimento e musica.

Domenica 21, infine, spazio allo sport, con le regate nel canale della Giudecca: alle ore 16 i giovanissimi su pupparini a 2 remi, alle 16.45 la regata su pupparini a 2 remi e alle 17.30 quella su gondole a 2 remi. Le celebrazioni si concluderanno con la santa messa votiva, alle ore 19, nella chiesa del Redentore.

La festa del Redentore, religiosa e civile insieme, è detta anche "notte famosissima" ed è stata istituita a seguito della pestilenza che flagellò la Serenissima tra il 1575 e il 1577 causando la morte di quasi 50mila persone, più di un terzo della popolazione dell'epoca. Il Senato veneto, il 4 settembre 1576, deliberò che il doge Alvise I Mocenigo dovesse pronunciare il voto di erigere una chiesa dedicata al Santissimo Redentore, affinché liberasse la città dalla pestilenza. Venezia venne dichiarata libera dal contagio il 13 luglio del 1577 e da allora, ogni anno, rende onore a Cristo nella basilica costruita alla Giudecca.