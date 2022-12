L'ospedale di San Donà riceve i doni natalizi per la pediatria

Nell'occasione delle festività natalizie, il reparto pediatria dell'ospedale di San Donà di Piave ha ricevuto vari doni destinati ai bambini ricoverati. Per primi, il giorno della vigilia, gli operatori sanitari hanno accolto una delegazione dei vigili del fuoco del distaccamento locale; poi, il giorno di Natale, sono arrivati in visita un gruppo di giocatori e un dirigente del Rugby San Donà; infine, il 27 dicembre, è stata la volta di un gruppo di volontari clown dell'associazione Vip Venezia onlus.

I rappresentanti degli enti e delle associazioni hanno portato in dono materiale di vario tipo per l'infanzia, in particolare matite, pastelli, libri e giochi. Nei giorni precedenti, la pediatria di San Donà aveva ricevuto dei regali anche da parte della scuola dell'infanzia Asilo San Luigi. L'azienda sanitaria Ulss 4 ha ringraziato tutti gli autori dei doni, molto apprezzati dai piccoli pazienti: una bella dimostrazione di generosità, con l'intento di regalare un sorriso ai bambini in cura e alle loro famiglie.