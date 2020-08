Regata storica 2020, remiere in attesa di indicazioni

Le associazioni remiere che partecipano al corteo storico e a quello sportivo della Regata Storica del 6 settembre 2020 attendono indicazioni in merito allo svolgimento dell'evento di quest'anno.

A scrivere a Regione e Comune è la Canottieri Giudecca per conto delle associazioni: Diporto Velico Veneziano, Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre, Reale Società Canottieri Bucintoro, Reale Società Canottieri Francesco Querini. L'11 agosto scorso, vista l’attuale normativa, hanno manifestato la loro intenzione di usare proprie imbarcazioni «solo per attività sportiva e motoria, quindi non per assistere a manifestazioni».

Nell’attesa hanno chiesto all’Amministrazione comunale e agli enti organizzatori della manifestazione chiarimenti sulle disposizioni anti Covid per: la partecipazione al corteo storico; la consegna dei costumi storici e la loro restituzione, aera dedicata alla vestizione. protocolli da rispettare sia durante lo svolgimento del corteo, sia quando le barche si fermeranno per assistere alle regate, le possibili interazioni tra vogatori e figuranti (nella Serenissima ci sono 19 figuranti e 19 vogatori). Chieste anche indicazioni per come assistere alla Regata nelle imbarcazioni sociali lungo il percorso e le modalità per rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste.