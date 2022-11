Premiazione Regata storica in memoria di “Ciaci” Tagliapietra e “Bepi” Fongher

Omaggio ai due “re del remo” scomparsi di recente “Ciaci” Tagliapietra e “Bepi” Fongher nel corso della cerimonia di premiazione dei vincitori della Regata Storica, sabato al al teatro Goldoni. Standing ovation dei presenti in sala e poi una canzone per ricordare Tagliapietra e Fongher scomparsi a pochi giorni di distanza uno dall'altro.

Al Teatro il Comune era presente con il consigliere delegato del sindaco alla tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto. «Con la giornata di oggi - ha sottolineato Giusto - si conclude un’edizione straordinaria della Regata Storica che ha registrato numeri record di partecipanti under 30, e questo sta a dimostrare che la voga alla veneta è in piena salute e che si sta preparando una nuova generazione che ha tutte le carte in regola per formare i futuri campioni di domani. Un grande conforto, proprio in questo momento in cui la città ha perso due dei suoi migliori atleti di tutti i tempi, che stasera vogliamo ricordare».

«La tradizionale cerimonia di chiusura della stagione remiera – ha ricordato l’amministratore unico di Vela, Piero Rosa Salva - rappresenta un’occasione per tenere vivo l’interesse verso questa attività agonistica e rinsaldare il rapporto tra la voga alla veneta e la città. Riconoscendo il valore degli atleti e festeggiandoli in un evento a loro dedicato vogliamo anche incoraggiare le nuove generazioni a portare avanti una importante e radicata tradizione culturale della città». A ravvivare la serata ci ha poi pensato, con la sua travolgente verve comica, il duo “Carlo e Giorgio”.