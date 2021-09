Tutte le categorie in gara e le norme comportamentali lungo le rive e in barca. Le competizioni saranno precedute dal corteo storico in canal Grande con imbarcazioni tipiche cinquecentesche, gondolieri e figuranti in costume

Torna la Regata storica di Venezia, la tradizionale competizione di voga alla Veneta che dal XIII secolo la città celebra per ribadire il suo legame con l’acqua. L’evento quest’anno ha un valore ancora più importante in occasione della ricorrenza dei 1600 anni di Venezia. Sono state pubblicate le ordinanze del Comune di Venezia e della Capitaneria di porto per lo svolgimento della manifestazione in accordo con con le forze dell’ordine e il coordinamento della Prefettura di Venezia dell'Ulss 3.

Programma

Dalle 16

CORTEO STORICO: sfilata lungo il Canal Grande di imbarcazioni storiche con figuranti in costume, gondole e imbarcazioni delle associazioni remiere di voga alla veneta.

Percorso: Bacino di San Marco, Canal Grande, Rialto, Ferrovia e ritorno lungo il Canal Grande fino a Ca’ Foscari



Ore 16.30

Regata de le Maciarele e de le Schie: regata su mascarete a due remi riservata a ragazzi.

Categorie:

- Maciarele Senior (fino a 14 anni). Percorso: da Punta della Dogana a Ca' Foscari

- Schie (fino a 10 anni). Percorso: da Rialto a Ca' Foscari

- Maciarele Junior (fino a 12 anni). Percorso: da San Stae a Ca' Foscari



Ore 16.50

REGATA DEI GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A DUE REMI

Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, giro del paleto all’altezza di Ca’ Farsetti e arrivo a Ca’ Foscari



Ore 17.10

REGATA DELLE CAORLINE A SEI REMI

Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari



Dopo il passaggio delle caorline (3°/4° posto) e dopo il passaggio dei gondolini (finale)

Sfida Remiera Internazionale delle Università

Sfida su galeoni a 8 remi tra l'equipaggio delle Università Ca' Foscari e Iuav di Venezia e le squadre di altre Università.

Percorso: da Rialto a Ca' Foscari



Ore 17.40

REGATA DELLE DONNE SU MASCARETE A DUE REMI

Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari



Ore 18.10

REGATA DEI GONDOLINI A DUE REMI

Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari

Lungo le rive

In relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, l’acceso alle aree lungo le rive del canal Grande per assistere all’evento sarà contingentato per mantenere il distanziamento sociale, con obbligo di indossare la mascherina. Il pubblico dovrà attenersi alle indicazioni del personale addetto. Pertanto, in tutte le aree di possibile stazionamento del pubblico per la visione della Regata storica saranno predisposti a cura di Vela: 60 steward, bolloni sul selciato per il posizionamento distanziato del pubblico, cartelli di richiamo alle norme comportamentali e diffusione acustica con richiamo delle norme.

Sulle imbarcazioni

Le unità navali di qualsiasi tipo che sosteranno in Bacino di San Marco e canal Grande e le persone su di esse dovranno mantenere tra loro una distanza tale da garantire il distanziamento sociale, privilegiando l’ormeggio in allineamento poppa prua evitando l’ormeggio “a pacchetto” se non in presenza di opportuni distanziatori per il contenimento del contagio da Covid. Inoltre è fatto divieto di organizzare intrattenimento danzante a bordo. In alcuni tratti del canal Grande saranno realizzati appositi ormeggi temporanei con il posizionamento di paline. Qualora il natante ospiti persone non conviventi è obbligatorio: il possesso di certificazione verde Covid in corso di validità; per i comandanti-conducenti conservare per 14 giorni successivi alla manifestazione la lista dei passeggeri imbarcati con i relativi contatti, ai fini di un eventuale tracciamento; garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone. Tutto il programma della manifestazione, le informazioni di servizio e le ordinanze su: www.comune.venezia.it www.regatastoricavenezia.it/ www.veneziaunica.it.